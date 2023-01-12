Soylu'ya ilişkin dosya açıklanıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya ilişkin açıklayacağını duyurduğu dosyaya ilişkin konuşuyor:
- Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğundan beri bir trol ordusu olduğunu biliyoruz. Süleyman Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Sosyal medyada ismi 'eminimsi'dir. Kendisi 'eminimsi' olduğunu kabul etmiştir. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir.
- Biz kendisini Trabzonlu bütün milletvekilleriyle birlikte 2013 yılındaki değerlendirme toplantısında görüyoruz. 2020'de birlikteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtım filminde bile gözüküyor.
- Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma yasaklarına ve şirket yöneticiliği yasağına tabiidir. Emin Şen'e ait Native Teknoloji var. Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var. Ama bir şirket daha var ki 2010 yılından beri Emin Şen tarafından kurulmuş. Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketinin eski ortaklarının Genç Sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük.
- Buzdağının küçük kısmında 23 milyon TL'lik bu şirkete verilmiş ihale gördük. Doğrudan hizmet alımında ise inanılmaz bir para akışı olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlar ne iş yapıyorlar? Sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Bu paraları dağıtıyorlar. Dağıttıkları ne işler yapıyor? Ebabil Harekatı Telegram kanalı. 25 tane yöneticinin kendi içlerinde verdikleri kararı göreceksiniz. Biz Lut kavmiyiz, Ebabil kuşları perişan edecek ya...
- Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon kanalına, Ebabil Harekatı'nın 8 bin tane trolü itibar suikastine başlıyor. Ekrem İmamoğlu için hazırlanıyorlar. Yalanı buluyorlar, 8 bin trole talimat veriyorlar.
- Soylu'ya ait iki şirket var işin merkezinde, her yerden ihalelerle paraları alıyorlar. Çalışanları AKP'de görevli, sizden benden kan emip 8 bin trole kaynak aktarıyorlar. 8 bin kişilik trol Süleyman Soylu'nun kendi ekibi. Binlerce paylaşımda tek tük reis denk gelir, bunlar için ben de Berat Albayrak da Lut kavminden.