Soylu'ya 'metruk' bina yanıtı: 'Suça teşvik ediyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun metruk binalar hakkında muhtarlara "Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" açıklamasına tepkiler sürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Soylu'nun açıklamasını "hukuku yok saymak", "suça teşvik" olarak nitelendirdi.

"Erken Cumhuriyet yapılarıyla mekânsal hesaplaşmanın üst boyutta olduğu bir dönemde, tescilli kültür varlıklarının metruk hale getirildiğini ve tarihi katliam yapıldığını unutmuyoruz" denilen oda açıklamasında, İçişleri Bakanı’nın "suç ile mücadele yöntemi olarak başka bir suça teşviki tercih ettiği" belirtildi.

'Hukuksuzca bir çağrı'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Devletin görevi, yapıların metruk ve bakımsız hale gelmesinin önüne geçmektir. Devlet yetkililerinin yapıların korunmasını ve sağlıklı şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlaması gerekirken, kameralar önünde hukuksuzca yapılan bu çağrı, uzun yıllardır uygulanan yıkım politikalarının kaynağını ortaya koymuştur. Bu durum, bugün dava süreçleri devam eden ve bilinçli olarak bakımsız bırakılan erken Cumhuriyet dönemi modern yapıları için büyük tehdit oluşturmaktadır. Öte yandan birçok yapının metruk hale getirilmesine yol açacak ve yeni rant alanları oluşsun diye bekleyenleri cesaretlendirecektir. Kentsel dönüşüm adı altında yapılan rantsal dönüşüm süreçlerinde de büyük tehlike arz etmektedir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hatırlatıyoruz, eğer gerçekten suç ile mücadele edilmek isteniyorsa, hukuku çiğnemek yerine; yargı kararlarıyla kent suçu olduğu tescillenen TOGO İkiz Kulelerini, YDA Center'ı yıkın. Metruk yapı istemiyorsanız, yapılara sahip çıkın, koruma mevzuatını uygulayın. En önemlisi ise, devlet makamları üzerinden suça teşvik yerine, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye saygı duyun."