Soylu'ya 'metruk' bina yanıtı: 'Suça teşvik ediyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun metruk binalar hakkında muhtarlara "Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" açıklamasına tepkiler sürüyor.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Soylu'nun açıklamasını "hukuku yok saymak", "suça teşvik" olarak nitelendirdi.
"Erken Cumhuriyet yapılarıyla mekânsal hesaplaşmanın üst boyutta olduğu bir dönemde, tescilli kültür varlıklarının metruk hale getirildiğini ve tarihi katliam yapıldığını unutmuyoruz" denilen oda açıklamasında, İçişleri Bakanı’nın "suç ile mücadele yöntemi olarak başka bir suça teşviki tercih ettiği" belirtildi.
'Hukuksuzca bir çağrı'
Açıklamanın bir bölümü şöyle: