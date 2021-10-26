İçişleri Bakanı: Yıkamıyoruz diyorlar, siz yıkın mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin

İçişleri Süleyman Bakanı Soylu, Kadın Muhtarlar Derneği 3'üncü Genel Kongresi'ne katıldı.

"Biz muhtarlarımızla ilçe ilçe toplantılar yapıyoruz. Bir toplantı 3 saat sürüyor, hepsini dinliyoruz" diyen Soylu, "Muhtarlarımızdan neyi öğreniyoruz son gelişmeleri, neyi öğreniyoruz yaptıklarımızın sahadaki karşılığını, neyi öğreniyoruz eksikliğin nerede olduğunu, neyi öğreniyoruz uyuşturucu satıcılığının hangi mahallede olduğunu biz muhtarımızdan öğreniyoruz" şeklinde konuştu.

Soylu şunları söyledi:

"Metruk ve terk edilmiş binalardan mahallelerimi kurtarmak zorundayız. Metruk binalarda uyuşturucu kullanılıyor. Muhtarlar diyor ki 'Mahkeme kararı var yıkamıyoruz.' Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Kim yıktı biz nereden bilelim ya!"

Soylu 10 büyükelçinin açıklamaları sonra yaşanan gelişmeler için de "Türkiye'nin gücünü görmüş oldular. Biz kendimizi başkalarına yönettirmeyiz. Döviz kurlarına da yönettirmeyiz, 10 büyükelçiye de yönettirmeyiz. Bizi ancak, milletin iradesiyle seçtiği insanlar yönetirler" dedi.