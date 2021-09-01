Soylu'ya IŞİD, Taliban, El-Nusra, Hizbullah soruları: Kaçı...

Son dönemde sınırlardan denetimsiz geçişlerin artışı sonrası yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sınırlardan denetimsiz ve kontrolsüz şekilde milyonlarca insanın girdiğini belirtti.

Antmen, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde “IŞİD, Taliban, El-Nusra, Hizbullah terör örgütü militanlarından Türkiye sınırları dışında terör eylemi, propagandası yapan ve cinayet işleyenlerden kaçı Türkiye’ye gelip saklanmıştır?” diye sordu.

CHP’li Antmen'in önergesinde yer alan sorular şunlar:

- 2015 ila 2021 Ağustos ayı arasında geçen sürede; IŞİD, Taliban, El-Nusra, Hizbullah ve DAEŞ terör örgütü üyelerine yönelik kaç operasyon yapılmıştır?

- Taliban, El-Nusra, Hizbullah ve DAEŞ terör örgütü üyelerinden Interpol’ün arananlar listesinde bulunan kaç kişi vardır? Bunların kaçının Türkiye’de olduğu tespit edilmiştir? Bunlarla ilgili ne yapılmıştır?

- Bahsi geçen terör örgütü üyeleriyle ilgili yabancı devletlerden Türkiye’ye iade ve yakalama için başvuruda bulunan ülke sayısı kaçtır? Bunlar hangi ülkelerdir? Bu teröristlerden kaçı yakalanmıştır?

- IŞİD, Taliban, El-Nusra, Hizbullah ve DAEŞ terör örgütü militanlarından Türkiye sınırları dışında terör eylemi, propagandası yapan ve cinayet işleyenlerden kaçı Türkiye’ye gelip saklanmıştır? Bunlar sınırlarımızı nasıl geçmiştir? Bahsi geçen teröristler Türkiye’de nerelerde barınmakta ve çalışmaktadır? Bu kişilerle ilgili ne tür hukuki süreç işletilmektedir?