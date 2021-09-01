Beyaz Saray: Kabil Havalimanı için Katar ve Türkiye ile çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Katar ve Türkiye ile çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yeniden işler hale gelmesini önemsediklerini kaydeden Psaki şunları söyledi:

"Burada önemli ortaklarımız olan Katarlılar ve Türklerle havalimanının sivil bölümünün yeniden operasyonel hale getirilmesi için çalışıyoruz. Böylece havalimanını yalnızca tahliye uçuşları için değil aynı zamanda Dünya Gıda Programı ve diğer programların dağıtım yapmaları için birlikte çalışacağımız insani yardım için de kullanabiliriz."

Psaki ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşları ve Afgan ortakları ile iletişim kurmak için Doha'da bir diplomatik merkez oluştuma yolunda olduğunu ifade etti. Psaki ayrıca Taliban ile de mevcut kanallardan görüşmelere devam edeceklerini söyledi.