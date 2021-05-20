Soylu'ya çağrı: Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi derhal açıklasın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 bin dolar iddiasına ilişkin CHP'den açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Süleyman Soylu açığa çıkan kirli ilişkilerini kamuoyunu trolleyerek kapatmaya çalışıyor. Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi Soylu derhal açıklamalıdır! Bu kişi halen vekilse dokunulmazlığını hemen kaldıralım! AKP üyesi ise daha fazla merakta kalmayalım" dedi.

Soylu ne demişti?

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkındaki 'aracılık' iddialarına da değinen Soylu, "Yıllardan beri tanıdığım insanlar. Bu iki arkadaş, Hadi Bey'i, Günaydın gazetesindeki fotoğrafçılığından tanırım. Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun" demişti.