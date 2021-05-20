Peker yayında: 'Hürriyet'e saldırıyı AKP'li vekilin isteğiyle ben düzenledim'

Ülkücü mafya Sedat Peker, youtube üzerinden yayınladığı görüntülü açıklama dizisinin 6. bölümünü bu sabah çıkardı.

Peker bu videoda 7 Eylül 2015 tarihinde Hürriyet gazetesinin taş ve sopalarla saldırıya uğradığı olayın AKP'li vekillerin ricasıyla kendi çetesi tarafından icra edildiğini söyledi. 1 Kasım seçimleri öncesinde yaşanan olayda, AKP İstanbul İl Örgütü'nün çağrısıyla Hürriyet önünde toplananlar "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin gazete tarafından çarpıtıldığını" söyleyerek gazeteyi protesto etmişti. Protestonun ardından bir grup binaya fiili saldırıda bulunmuştu.

Peker, Süleyman Soylu'nun oğlu ve kardeşi hakkında da rüşvet suçlamasında bulundu. Peker'in videodaki bir diğer iddiası da Soylu'nun İbrahim Kalın'ı takip ettirdiği.

Peker'in açıklamaları ve iddiaları şöyle:

'Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi mahvedecekler dedim'

"Hep soruyorsunuz ya bu işler nasıl başladı diye, Michel Rubin diye Amerikalı bir yazar bir yazı yazdı. Türk devleti FETÖ ve PKK ile mücadelede başarılı, geriletti onları ancak Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştirmeye devam ederse, Erdoğan sonrası, Erdoğan'a ihanet etmez dedi, Pantürkist görüşe sahip bir kişi bu şekilde halkın içinde güçlenmeye devam ederse sembol bir kişinin seçilmesini sağlar, arka perdeden de ülkeyi yönetir dedi.

Buna inanan ruh hastaları, manyaklar oldu. İşin kötüsü bizim arkadaş da gururlandılar, bu adamı takip ediyorlar, dünyada seni insanlar daha iyi tanıyacak, konumunu anlayacaklar diye. Ben bize tuzak kurdular dedim. Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi mahvedecekler dedim."

'Pambuk Ören...'

"İkinci kırılma noktası Elazığ'a şehit aileleri beni davet etti, miting yapacaktım. Kasımpaşa'da binlerce kişinin katıldığı bir iftardayız, Mehmet Ağar beni aradı, hangi Mehmet, derin Mehmet.

(...)

Mehmet Ağar beni aradı, 'mitingi iptal eder misin, o gün CHP'nin de mitingi var, bilgi geldi devletten, karışılıklık çıkacak' dedi. Bizim kültürümüzde şehit aileleri devletten önce gelir, gitmem lazım. Sonra bir daha aradı. Ardından Elazığ gazeteleri Peker'in mitingi iptal diye haber yaptı. Sonra gidiyoruz dedim. Sonra Valilik üzerinden karar çıkardılar, miting iptal edildi. İkinci kırılma noktası bu oldu, boynumuzu eğmediğimiz için bizi herhalde kullanışsız gördüler. Derin Mehmet yanlış varsa söyle."

(Peker'in iptal edilen mitingiyle aynı gün Muharrem İnce'nin mitingi gerçekleşti. Miting 10 binin üzerinde bir katılımla, CHP'nin ilde yaptığı en kalabalık mitinglerden birisi olarak gerçekleşti)

'Bu işler pis işler, pis işleri kim bilir, pislikler'

"Bu suç örgütü liderinin sözüne inanılır mı diyorlar, lan cami hocasının dediğine mi inanacaksınız? Bu işler pis işler, pis işleri kim bilir, pislikler. Dünyadaki en büyük skandallar cami hocalarının, kilise papazının anlattığından mı çıktı? Bunlar gazeteciler ya...

Bu Fethullahçılar beni cezaevinde annemin cenazesine göndermediler, herkese tanınan hakkı bana vermediler. İnsan hakları örgütleri hiçbir şey demedi. Bir tek Yılmaz Özdil, aynı davadan yargılanan herkesin cenazesine izin verdiler, Sedat Peker'e neden izin vermediniz dedi. Başka bir Allah'ın kulu demedi, ulan ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Namuslu adam olmak böyle bir şey. Aynı dünya görüşüne sahip olursun olmazsın ama dik adam."

'Ben dersime çalışırım, yemin ediyorum sokağa çıkamaz hala getiririm'

Peker, geçtiğimiz günlerde görüntülü görüşmelerini teşhir ettiği Hadi Özışık'ı da hatırlattı. Şöyel devam etti:

"Benim anlatımlarında ismi geçenler sakın ola beni yalanlayacak şeyler yapmasın. Ben dersime çalışırım, yemin ediyorum sokağa çıkamaz hala getiririm. Bana yapamazsınız, parmak koyuyorum, bilek koyuyorum, parmağımızı mı keselim? Ben sağlamcıyım, her zaman söylerim."

'Hürriyet gazetesini ben bastırttım, milletvekili söyledi, rica ettirdi'

"Kendi yaptırdığımı, ispatlarıyla anlatacağım. Hürriyet gazetesindekiler, Pambuk Ören'in gazetecileri, sizin gazetenizi ben bastırttım. Suç ikrarı yapıyorum. Basılmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de bakabilirsiniz, bizim gençlik kollarından arkadaşlar gidecek, ama onlar profosyonel değil, sen böyle arkadan, tamam dedim, ben gönderdim. Lan ne oldu? Milletvekili söyledi, rica etti. E Aydın Doğan yaşlı adam, bir taraftan ölüm korkusu, bir taraftan mahkemeler, hoop ne oldu, ulan senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan (Demirören'e) Namussunuz ulan, Pamuk Ören. Seni adım adım takip edeceğim, Azerbaycan, her şeyde."

'Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret ettim'

"Neden abi diyoruz, biz 25 küsür senedir abi diyoruz Tayyip abiye. Ben cezaevinde yatarken kendisiyle tanıştım, ziyaretine gittim. Yanımda Trabzonspor'un yöneticisini, yanımda milletvekili götürdüm, destek olmak için gittim. Oraya gittiğim için bütün düzenim bozuldu, Yılmaz ailesinin hedefi oldum, cezaevine gönderildim."

'Bundan daha büyük delil olur mu?'

"AKP'nin gençlik kolları, Abdürrahim Boynukalın, milletvekili, bakan yardımcısıydı, şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Bir röportaj yapıyor, sizin adınız da geçiyor gazeteci dövdürme olayı ve Hürriyet baskınında deniyor. Sedat Peker'in yaptırdığı anlaşılınca ben rahatladım diyor. Açın, bundan daha büyük bir delil olur mu?"

'FETÖ kim ulan? Biz herkesten kalabalığız'

"Bir de diyorlar ki FETÖ'den bilgi alıyor, lan FETÖ kim ulan? Biz milyonlarca kişiyiz, belki senin arabanı süren şoför kardeştir, belki yemek getirendir, belki bahçıvan... Biz herkesten kalabalığız. Bu kez yolladığınız aracılarla beni kandıramayacaksınız.

Söyleyebilecek başka bir şeyiniz yok, FETÖ'den. Ben gazeteciliği çabuk öğrenirim dedim, bak dünyanın büyük gazetelerine haber oluyoruz.

Pambuk Ören seni bırakmam, oturduğun yerde benim hakkım var. Sen benim evimden suç aletleri çıkmış gibi yayın yapıyorsun. Gerçi emanetçisin, yönetimde de hiçbir sözün yok."

'Süslü Sülüman ben bu atağı yapınca 613 kişiye dinleme kararı çıkardı'

"Ben bu atağı yapınca, bizim Süslü Sülüman ve saz heyeti 613 kişiye dinleme kararı çıkardı. FETÖ'den aldı bilgileri dersiniz. Ben onlar gibi aptal değilim, göreceksiniz. 5 tane ayrı plan yaptım. Bu savaşın üç şeyi var, birinde ölürüm, diğerinde cezaevine giderim, diğeri hayatta kalırım.

Bana FETÖ derseniz insanlar bu yargılamaların hepsi sahte diyecekler. FETÖ'den en nefret eden adam. Aptallık yapma."

Süleyman Soylu'nun oğluna uyuşturucu operasyonu suçlaması: 5 milyon dolar istedi

Peker, anlatımlarında Soylu ailesiyle ilgili yeni bazı iddialar da ortaya attı. Şöyle devam etti:

"Resul var, organizeden sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı. Senin özel operasyon adamın. Geldik bir daha aslan Sülü. Bu dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu diye bir operasyon yaptınız ya. Gazetelerde herkese inandırdınız buna. Lan dünyanın en büyük operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmazdı, nerede bu uyuşturucu? Sayın savcılar, delilleriyle anlatacağım, dinleyin. O operasyonda Nevzat Kaya diye bir şahıs var, Yeniköy Motors'un sahibi. Operasyondan 10 gün öncesine kadar kendi bindiği arabada Süleyman Soylu'nun oğlunun ihtisaslı plakası var. Yani oradan geçer, buradan geçer. Yani İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor ve durdurulmaz. Ayrıcaklıklı, benim gibi. Ben de öyleydim, şimdi küstüm benim ayrıcalıklarımı aldılar.

Operasyondan 10 gün önce gidiyor, Engin, oğlu. Diyor böyle böyle büyük bir operasyon olacak, bu ihtisası iptal etmemiz lazım diyor. Tarihe bakın, operasyondan kaç gün önce. O Nevzat Kaya'nın aracının ihtisası 10 gün önce iptal edildi. Telefon irtibatları Engin'le ne zaman kesildi, 10 gün önce. Engin diyor ki, 5 milyon dolar verirsen seni bu dosyadan çıkarabiliriz. O da diyor ki ben onlara iki araba sattım niye para vereyim, anlamıyor. Operasyon oluyor, bunu da alıyorlar. Sonra karısı Engin'i arıyor. Bunlar dostlarına yaparlar, en güzel özellikleri, çok söveriz, boğ.

Bu Resul var, bu operasyonu bir anlatayım, bizimkini de bağlayacağım. Bu operasyonda kaç kişi gözaltına alındı. Hiçbirinin Ankara ile bir alakası yok. Sen Ankara'dan bu operasyonu nasıl yapıyorsun, Resul, orada tamam. Bir de MASAK'ın başkanının avukat eşi hakkında FETÖ soruşturması diye bir şey yapmışlar. Adamı köle gibi yapmışlar, adam Hazine Bakanlığı'na bağlı, bu diyor gel, adam tak yanında. Masak raporunu çıkarıp Ankara'dan yapıyor, kim, Resul. Resul kim, bunun evlatlık.

Suçun hiçbirinin Ankara'yla bir alakası yok, operasyon Ankara'dan. Bir buçuk yıl geçti, niye hala dava açılmıyor. Oğlu Engin ve senin saz heyeti, sanıkların hepsinin var 150, 150 milyon dolar parası. Hepsine gidiyorlar, işte bak senin işin çok tehlikeli ama hallederiz. Argo tabirle kesiyorlar milletin parasını. Dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu, asla gördüğünüze inanmayın kardeşim."

'Bir buçuk ton otun değeri 300 bin dolar. Lan 5 ton kokain yakalasana'

"Şeyi de anlatacağım, Zorlu binası var ya, senin kardeşin orada telefon dinleme tapeleri geliyorlar, orada milleti parçalıyorlar. Savcılar delil istiyor, gidin son iki ayda oraya hangi işadamları gelmiş. Bu adamın resmi bir unvanı yok, bu adam ne iş yapıyor orada, geleni kesiyorlar, gideni kesiyorlar. Yav böyle böyle FETÖ'yle iltisaklı bir şeyine rastlanmış, ulan insanların FETÖ davalarına olan inancını yok ettin. Lan bana Sedat Peker örgütü olarak açın, cezadan korkan sizin gibi olsun.

Erdal Aras... Benim adamım diye gözaltına alındı. Herkes biliyor, benim adamım, sabıkalı. Sabıkası olan Erdal Aras'ı 14 oyla genel başkan seçildiğinde MKYK'ya üye sen yapmadın mı, sabıkası var, nasıl yaptın? Savcılar gelir bir gün, vallahi tutuklanacaksın, 10 tane en az ağırlaştırılmış müebbet alacaksın. FETÖ FETÖ, siz bu hale getirdiniz. FETÖ'nün çocuğu gibi dolanıyordun peşinde. Hep bu zenginler mi FETÖ'cü, senin ilgi alanına zenginler giriyor. Bak yine söylüyorum, adamlar Youtube'da çok etkili, sizin kanallardan daha etkili. Youtube'da onların karşısına bir denge oluşturun, dünya artık oralarda dönüyor, siz geride kaldınız.

Suriye açıklarında bir buçuk ton esrar yakalandı. Bir buçuk ton otun değeri 300 bin dolar. Lan 5 ton kokain yakalasana, bir buçuk ton esrar yakalandı filan. Lan paranıza bile kıyamıyorsunuz, derin Mehmet hastanede şimdi ona söylemeyeceğim."

'Soylu, İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor'

Peker'in Süleyman Soylu'yla ilgili bir iddiası da İbrahim Kalın'ı takip ettirdiği şeklindeydi.

"İbrahim Kalın buna destek veriyor. Bu İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor biliyor musunuz? Günün bombalarından biri bu olsun. Senin haberin yok, sana kıyağım olsun. O Resul var ya, tak bir tanesi resimleri vermiş. Özel Kalem Müdürü Hasan Bey'i de takip ettiriyorlar."

Hadi, Mübariz'i korumak için haberler yaptığında kendini yaktın. Böyle bir şey diyen şerefsizdir diyor, bana şerefsiz diyorsun. Ne yapsaydım? Hadi'ye diyor ki, sen yürek mi yedin. Onu diyor Azerbaycan istedi, tutuklanmasını. Lan böyle bir şey olur mu? Azerbaycan istedi..."

'Çeçenistan'a çok yardım yapardım. Sonra o terör grupları girdi, ben çekildim'

"Çeçenistan'a geçmiş tarihlerde çok yardım yapardım. Sonra o terör grupları girdi, ben tamamen çekildim oradan. Rusya'nın baskısıyla beni tutukladılar, Sedat Peker şunu yaptı, bunu yaptı. O zaman Rusya istedi diye tutukladılar, lan suç var mı, delil var mı?

Sen DYP Genel Başkanlığı'na seçilirken, Erdal Aras var ya, benim eleman, öyle dediğiniz için diyorum, benim kardeşim. Bunu Sancaktepe Belediye Başkan adayı yaptı mükafat olarak. Çünkü genel başkan seçileceği zaman ben para yolladım, herkese dağıttı bizim paraları, delegelere. Zaman aşımına girdi, bir şey çıkmaz bundan. Hürriyet gazetesi olayı sıkıntılı, milletvekili olayı sıkıntılı, bundan bir şey olmaz. E 14 oyla kazandın."