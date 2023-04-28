Soylu'ya '14 Mayıs siyasi darbe girişimidir' sözlerini soran gazetecinin kimliğine ve telefonuna el koydular

Gerçek Gündem muhabiri Filiz Gazi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "14 Mayıs darbe girişimidir" sözlerini sordu. Soylu'nun korumaları Gazi'nin kimliğini ve telefonunu aldı, videoları silmeye çalıştı. "14 Mayıs darbe girişimidir" diyen Soylu'ya "Hükümet dışında partilere oy kullananlara darbeci demek olmuyor mu" sorusu yöneltilince Soylu, “Öyle bir şey olur mu? Amerika’yı söylüyorum. Biliyor musun Amerika’yı? Afganistan’a yaptıklarını biliyor musun?” dedi.

Gazi o anları şöyle anlattı:

"'Süleyman Bey, gazeteciyim' diyerek sesimi duyurmaya çalışıyordum. Bunlar olurken yanıma yaklaşan görevlilerden biri 'Özel görüşme yapıyor, çekmeyin' dedi. 'Soru soracağım' dedim.

Soylu, daha dün 14 Mayıs seçimleri ile 15 Temmuz darbe girişiminin karşılaştırmasını yapmış '15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir' demişti.

Haliyle bu cümleler hükümet dışında siyasi partilere oy kullananlara darbeci demek olmuyor muydu? Bu soruyu sordum. Soylu yanıt verdi:

'Öyle bir şey olur mu? Amerika’yı söylüyorum. Biliyor musun Amerika’yı? Afganistan’a yaptıklarını biliyor musun?'

Soruma; 'Açıklar mısınız, bilmeyenler öğrensin' diye devam ettim. Sinirlenmişti, tekinsiz gülümsemesinden anlaşılıyordu. 'Sorunun yanıtını veriyorum. Cuman mübarek olsun' dedi."

'Bana bakıp göz işareti yaptı'

"Etrafındaki kalabalığı çekmeye devam ettim. Çıkış kapısına yaklaşırken bana bakıp, göz işareti yaparak bir daha gülümsedi. Evet, şüpheye yer bırakmayacak şekilde sinirlenmişti. Yanındaki korumaları da kulaktan kulağa, göz teması ile birbirlerine beni işaret etti. Sıkıntı geliyor, sebebi ziyaretleri belli, videolarımı korumam lazım diye düşündüm.

Saniye geçmeden korumalar ve polisler etrafımı kuşattı. Kimliklerimin fotoğrafı çekildi. Polisler telefonumu elimden alarak videolarımı silmeye çalıştı. Ancak sildiğini sandığı videolar halen telefonumdaydı. Telefonumu aldım ve alandan ayrıldım."