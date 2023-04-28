Soma'da Mates Madencilik, TKP milletvekili adayı maden işçisini işten çıkardı

Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde verilen saha karşılığında iki yıldır Elmalı Kömür Havzası'nı işletme hakkını elinde bulunduran Mates Madencilik, işçi düşmanı uygulamalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda, her yıl işçilere ödemesi gereken kömür hakkını vermeyen ve işçiler adına bankalarla promosyon görüşmesi yapmasına karşın işçilere promosyon ödemesi yapmayan şirket, şimdi de Zülfikar Yücel ve Mehmet Horoz adlı iki işçiyi geçersiz bahanelerle işten çıkarttı. Mehmet Horoz aynı zamanda TKP'nin Manisa milletvekili adayı.

'Vasfım olmayan görevler üzerinden mobbing uygulanmaya başlandı'

Şirkette tesis kumanda operatörü olarak çalışan Zülfikar Yücel, kendi iş tanımında yer almayan işleri yapmayı reddettiği için işten çıkartıldı.

24 Nisan tarihinde kendisine fesih bildirimi yapıldığını aktaran Yücel, henüz iş çıkışı işleminin gerçekleştirilmediğini ancak personel giriş kartı alındığı için işe giriş yapamadığını belirtti.

Konuya dair soL'a konuşan Yücel şunları söyledi:

"6 Nisan 2022 tarihinden beri Mates Madencilik'te çalışıyorum. Vasfım gereği tesis kumanda operatörü olarak çalışmaktaydım. Bu süreçte vasfım olmayan görevler üzerinden mobbing uygulanmaya başlandı. Farklı işlerin uygulaması bana verildi. En son verilen işte de görevi reddettiğim için tutanak tutuldu ve 24 Nisan 2023'te tarafıma fesih bildirimi yapıldı. Şu an için çıkış işlemim gerçekleştirilmedi ama girişi de yapamıyorum. Çünkü personel giriş kartım alındı ve iş hakkımın fesih edildiği bildirildi."

Zülfikar Yücel

'Milletvekili adayı olmamdan dolayı şirkette çalışamayacağımı söyledi'

Mates Madencilik tarafından işten çıkartılan bir diğer maden işçisi olan TKP Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Horoz, geçtiğimiz haftalarda soL'da yayımlanan bir haberden dolayı şirket müdürü tarafından çağrıldığını aktardı.

Şirket müdürünün, söz konusu haberi kendisinin bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığını sorduğunu aktaran Horoz, TKP milletvekili adayı olduğu için işten çıkartıldığını belirtti.

Horoz, işten çıkartılma sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

"Mates Madencilik'te numune personeli olarak çalışan bir maden emekçisiyim. Bundan yaklaşık 2-3 hafta önce soL Haber'de, Mates Madencilik'teki iş sağlığı ve iş güvenliği ile banka promosyonları ve kömür hakkının gasp edilmesi hakkında bir haber çıkmıştı.

Söz konusu haberi benim yaptırıp yaptırmadığımı sormak için müdür beni yanına çağırdı ve ben de haberi benim yaptırmadığımı söyledim.TKP'nin milletvekili adayı olmamdan kaynaklı olarak şirkette çalışamayacağımı söyledi ve istifa etmemi istedi. Ben de istifa etmeyeceğimi söyledim. Üç gün sonrasında ise iş çıkışında halkla ilişkiler personeli tarafından çağrıldım ve iş hakkımın fesih edildiğini öğrendim."

Mehmet Horoz

TKP'den basın açıklaması

Dün, TKP tarafından Mates Madencilik'in hukuksuz işten çıkartmaları ve işçi düşmanı uygulamalarına dair basın açıklaması gerçekleştirildi.

İşten çıkartılan TKP Manisa Milletvekili Adayı Mehmet Horoz tarafından yapılan açıklamada "Kendini bu ülkenin sahibi sanıp emekçileri köle yerine koyan, bizleri iş cinayetlerine kurban eden, işsizlikle terbiye etmeye çalışan küstah patronların saltanatına son verecek, yaşamımızı borç ve faturalarla tüketmemize neden olan bu akılsız düzeni yıkarak yeni bir ülke inşa edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Horoz tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

'Ahlaksız patron düzeninin siyasi temsilcilerini tanıyoruz ve biliyoruz'

"4 Nisan tarihinde 15 maden emekçisi arkadaşımızı hiçbir gerekçe göstermeden işten atan Mates Madencilik, sudan bahane ve yalanlarla işçileri işten çıkartmaya devam ediyor. Daha önce banka promosyonları ve kömür hakkını gasp etmesiyle, işçileri sağlıksız ve güncesiz koşullarda çalıştırmasıyla gündem olan Mates Madencilik'te işçi kıyımları devam ediyor.

İstiyorlar ki, hak gaspına uğrandığında, güvenliksiz alanlarda çalıştırıldığında ses çıkartılmasın, her söylenene biat edilsin. Bizler bu düzeni tanıyoruz. Biz işçileri, iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri olmadan çalıştırıp iş cinaytelerine kurban eden, mücadeleyle elde ettiğimiz hakları gasp eden ve buna itiraz edip ses çıkaran işçileri yalan suçlamalar ile işsiz bırakan bu sömürü ve hırsız patron düzenini çok iyi tanıyoruz. Biz bu ahlaksız patron düzeninin siyasi temsilcilerini tanıyoruz ve biliyoruz. Bizleri sömüren ve patronların kar hırsı için öldüren, sonra bunu bizi kader olarak kabul ettirmeye çalışan, hakkını arayan emekçilerin karşına yargısını, polisini, ordusunu çıkararak patronları koruyan bu suç ve gasp düzeninin siyasi temsilcisi AKP'yi de tanıyoruz.

'Küstah patronlar sözümüz size!'

Küstah patronlar sözümüz size! Artık işsiz kalma korkusuyla korkuttuğunuz, biat eden işçiler yok. İşçiler, partisinde hesap sormak için örgütleniyor. İşçiler, özelleştirdiğiniz her ne varsa hepsi devletleştirilecek. Kendini bu ülkenin sahibi sanıp emekçileri köle yerine koyan, bizleri iş cinayetlerine kurban eden, işsizlikle terbiye etmeye çalışan küstah patronların saltanatına son verecek, yaşamımızı borç ve faturalarla tüketmemize neden olan bu akılsız düzeni yıkarak yeni bir ülke inşa edeceğiz. Laik, bağımsız, devletçi, sanayileşmiş, sömürü ve eşitsizliğe son vermiş bir Türkiye'yi, emeçileri cumhuriyetini kuracağız. Sözümüz olsun.

Türkiye Komünist Partisi Soma İlçe Örgütü olarak işçilere yönelik her hak gaspınızda, hukuksuz uygulamalarınızda, iş cinayetlerinde, hırsızlıklarınızda peşinizi bırakmayacağız, hesap soracağız."