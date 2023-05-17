Soylu'nun 'seçim tahmini' aynen gerçekleşmiş: 'Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik'

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim günü 'tahminini' yazdı.

Seçim usulsüzlükleri ve hilelerin konuşulduğu bir ortamda gündeme gelen seçim tahminini aktaran Övür, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun siyasi araştırma ve analiz konusunda iddialı olduğunu yakın geçmişten biliyorum. Bugün değil 2 binli yılların başından beri her seçim öncesi konuştuğumda aşağı yukarı gidişata ilişkin söyledikleri büyük oranda tutardı. Ama bu seçim öncesi söylediklerine gerçekten şaşırdım. Seçim günü bile aynen şöyle diyordu ‘Seçim yüzde 49.50 gibi biter. Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik. Sahada biraz farklı görünse de sonuç böyle olacak gibi. Meclis'teyse rahatız. Cumhur ittifakı 320-325 arası milletvekili çıkartır" aktarımında bulundu.