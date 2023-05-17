İtirazlar dikkate alınırsa AKP iki vekil kaybedebilir

Seçimlerin ardından tutunak usulsüzlükleri ortaya çıkmaya devam ederken, itirazlar sürüyor.

Yeşil Sol Parti, tutanak usulsüzlüklerinin yaşandığı kentlerden biri olan Şanlıurfa’da yüzlerce tutanağa itiraz etti. Kentte 4 vekil çıkaran parti, 5’inci vekili de alabilir. Yeşil Sol Parti’nin bir vekil daha alması, AKP’nin bu kentte aldığı milletvekili sayısını 8’den 7’ye düşürebilir.

Halktv'nin haberine göre, HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış, “Yüzlerce oyumuz MHP’ye yazılmış. Kentte 43 bin geçersiz oy var. 2 bin 840 oyun daha Yeşil Sol Parti adına yazılması ile birlikte, partinin vekil sayısı 5’e çıkıyor. İtirazlar yapıldı. İl seçim kurulunun yarın bir karar vermesi bekleniyor” dedi.

Öte yandan Batman’da da benzer bir durum söz konusu. Kentte 5 milletvekilinden 3’ünü Yeşil Sol, 2’sini ise AKP almış görünüyor. AKP’nin Batman ikinci sıra adayı olan HÜDA Par Sözcüsü Serkan Ramanlı, yurtdışı oyların etkisi ise Meclis’e girmeye hak kazanmıştı. Ancak, Yeşil Sol Parti’nin yaptığı itirazların kabul edilmesi halinde, Ramanlı’nın vekilliği düşebilir.