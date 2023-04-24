Soylu'nun seçim bölgesindeki mitinginde meydan boş kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'den milletvekili adayı olduğu İstanbul 2. Bölgedeki Bayrampaşa’da bir seçim mitingi düzenledi.
Soylu’nun konuşmasına katılımın azlığı dikkati çekti. Bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde meydanda boşluklar olduğu görüldü.
O anları kayda alan yurttaş ise “Süleyman Soylu’nun mitingi, izdihamı görüyorsunuz” dedi.
Soylu'nun seçim bölgesindeki mitinginde meydan boş kaldıhttps://t.co/6ZqXiWvoM6 pic.twitter.com/iCtkQYvI3d— soL Haber (@solhaberportali) April 24, 2023