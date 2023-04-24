Murat Yetkin: Diplomatik raporlar 'Erdoğan gidebilir' demeye başladı

Gazeteci Murat Yetkin, Ankara’daki bazı diplomatik temsilciliklerin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanacağına ilişkin raporlarına kazanmayabileceği ihtimalini de eklemeye başladığını yazdı.

Yetkin Report'ta yayınlanan yazıda, diplomatik camiada Erdoğan’ın kaybedebileceğinin de hesaba katılmaya başlamasının temel olarak iki anlama geldiği söylendi:

"Hem ikili hem de çok taraflı ilişkilerde kendi uluslararası siyasetleri bakımından Türkiye’ye önem veren büyükelçilik ve kuruluşlar bütün yumurtaları aynı sepete koymakta, yani Erdoğan’ın garanti kazanacağı varsayımına dayanmakta daha temkinli davranacaklardır,

Bunun sonucunda Türkiye’deki seçim sonuçları üzerine yorum yapmaktan kaçınacak, 'Türk halkı kimi tercih ederse bizce makbuldür' söylemine geçecek, nötr konum alacaklardır. Zaten bunun işaretleri alınmaya başladı. Erdoğan’ın kalmasını isteyen Rusya dahi daha temkinli davranmaya başladı."

Yetkin, "AB yetkilileri Kılıçdaroğlu’na Suriyelileri geri göndermenin başka yollardan kendilerine yönelmesi ihtimalinden Avrupa sağının duyduğu endişeyi ilettiler. Bu 'Erdoğan hiç değilse Suriyelileri Türkiye’de tutuyor' anlamına gelse de Ankara’dan gönderilen diplomatik raporların seçim rüzgârının yön değiştirmeye başladığı saptamasına işaret ediyor" yorumunu yaptı.