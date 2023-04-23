Okuyan: Laiklik, bağımsızlık ve devletçilik... Bunu yapmadığımız sürece karanlıktan çıkamayız

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Halk TV'de Sansürsüz programında açıklamalarda bulundu.

Okuyan "Türkiye 15 Mayıs'ta çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacak. Şu andaki seçim ekonomisi kaynağını patronlardan almıyorlar. Dolayısıyla borçlanıyoruz. O kadar büyük bir yoksulluk var ki insanlarımız biraz soluk aldık diyorlar ama 15 Mayıs'ta bunun acısı çıkacak" dedi.

Erdoğan'ın seçim sürecinde yalnızca ekonomik değil siyasi kartlar da açabileceğine dair tahminlerinin olduğunu söyleyen Okuyan "Zorlu bir süreç olacak. Ama Erdoğan yenilmez değil. 14 Mayıs sonrası ne sihirli değnek var ne de Türkiye'yi mutlak karanlığa sürükleyebilecek bir güç..." ifadelerini kullandı.

Okuyan "Varsayalım ki Erdoğan kazandı, bunun dünyanın sonu olduğu fikri çok yanlış bir şey. Erdoğan'ın normalde kazanmaması gerek, bunun altını çiziyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Erdoğan daha önce de Türkiye'nin son seçimi denilen uğraklarda seçim kazandı ve biz mücadeleye devam ettik. Biz TKP olarak hiçbir seçime mutlak bir başlangıç veya mutlak bir son diyemeyiz. Hiçbir zaman hiçbir toplumu bir seçim tamamen kurtarmaz ya da tamamen batırmaz" diye konuştu.

TKP Genel Sekreteri Okuyan "Biz herkese şunu söylüyoruz: 15 Mayıs'ta kim kazanırsa kazansın çok ağır bir tablo ile karşılacağız. O ağır tablonun emekçi halkın sırtına yüklenmemesi için önlem almak lazım" dedi.

"İnsanlar kendi inandıkları değerlere oy kullanmalıdır" diyen Okuyan "Bugün siyasi partilerin Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı adaylarını 5 yıl önce önümüze koysalardı, bunlar hangi partiden aday olacak diye sorsalardı tutturamazdınız" ifadelerini kullandı.

Okuyan "İlkelerden söz edene şimdi 'dur' diyorlar, 'zamanı değil'. Neyin zamanı değil? Biz AKP'ye niye karşıydık? AKP laikliği bitirdi, Cumhuriyet'i bitirdi. Emekçi sınıflara korkunç bir cehennem yaşattı. Bunların konuşulmadığı bir seçim var" diye konuştu.

Millet İttifakı'nın belgesinde TCDD'nin özelleştirileceğine dair bir madde olduğunu hatırlatan Okuyan, TKP'nin bütün temel sektörleri derhal devletleştireceğini vurguladı.

"Türkiye'de kaynak var, Türkiye zengin bir ülke" diyen Okuyan "Laiklik, bağımsızlık ve devletçilik... Bunu sağlayacak köklü bir düzen değişikliği. Bunu yapmadığımız sürece biz karanlıktan çıkamayız" diye belirtti.