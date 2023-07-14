Soylu’nun sağ kolu İsmail Çataklı, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş'nin yönetiminde değişim devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi Hakan Gedikli'nin emekliye ayrılarak görevini bırakmasının ardından yönetim kurulunda da değişiklik oldu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Emlak Konut GYO A.Ş, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, şirketin bağımsız yönetimi kurulu üyeleri İsmail Çataklı ve Burak Demiralp'in 11 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yönetimi kurulu üyeliği ve görev aldıkları tüm komitelerden istifa ettiklerini açıkladı.

Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden İsmail Çataklı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde bakan yardımcısıydı ve Soylu'nun sağ kolu olarak biliniyordu.

Çataklı, İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın getirilmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bakan yardımcılığı görevinden de alınmıştı.

Gülen cemaatiyle bağlantısı gündemdeydi

Çataklı'nın adı geçtiğimiz yıl, kardeşi Osman Çataklı'nın iki farklı "FETÖ" listesinde yer aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında hazırlanan dosyanın savcılığa teslim edilmesine tepki göstermiş, Süleyman Soylu'ya “Bakan yardımcın İsmail Çataklı'nın kardeşi 'FETÖ' firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki ‘Değil, benim bakan yardımcımın kardeşi 'FETÖ' firarisi değil' de” demişti.

Çataklı da kardeşinin "FETÖ" firarisi olduğunu Özel’in açıklamasıyla öğrendiğini söyleyerek “Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir” açıklaması yapmıştı. Dönemin İçişleri Bakanı Soylu da Çataklı'ya sahip çıkarak “Övünülecek bir devlet adamıdır” ifadesini kullanmıştı.