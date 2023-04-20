Soylu'nun 'paralel yapı' iddialarına CHP’li Bakan’dan yanıt geldi: 'Çaresizliğine gülüyorum'

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, emniyet içerisinde yeni bir “paralel yapı” oluşturulmaya çalışıldığını iddia ederek “Murat Bakan bunların başında. Bedeli çok ağır olacak. Bütün hazırlıkları yaptık” ifadelerini kullanarak kendisini hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı’nın tüm personeline 14 Mayıs seçim günü oy kullanmalarının ardından birliklerinde hazır beklemeleri talimatına dair endişelerini dile getirmiş ve konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru yönelmişti.

Soylu: O bahsedilen milletvekili FETÖ’nün Türkiye’deki en temel aparatlarından bir tanesidir

Haber Global’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, programda Nedim Şener’in konuyla ilgili sorusu üzerine “O bahsedilen milletvekili FETÖ’nün Türkiye’deki en temel aparatlarından bir tanesidir. FETÖ’nün temel aparatıdır. Bu bütün bizim istihbarat camiamızda, emniyet camiamızda bu kadar net açık” yanıtını verdi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yayınladığı evrak, ey jandarma sen bugün görevlisin. Fiili olarak görev yaptığın yerde fiili olarak görev yapıyorsan orada kal. Eğer fiili olarak bir görev tanımlanman yoksa senin yapacağın iş, olabilecek herhangi bir meseleye karşı ya bu Kayseri’de olur, atıyorum Adana’da olur, Kırklareli’nde olur, önemli değil ama bizim buna güvenlik olarak bazen var olan insan kaynağınız yetmeyebilir, ekibiniz yetmeyebilir. Buna ekip takviye yapmak lazım. Bazen başka biriyle ekip kaydırmak lazım. Biz onları da tasarladık. Yani hangi il hangi ile yardımcı olacak? Hangi ilde polis, jandarmaya yardımcı olur, jandarma polise yardımcı olacak? Bütün bu anlayışları planladık. Görevini yapmanın ne zararı, ne sıkıntısı var? Diyor ki oyunuzu kullanın, oyunuzu kullandıktan sonra, oyunu kullanmak bir vatandaşlık görevidir, hemen gelin hazır kıta bir vaziyette.

“Emniyet içerisinde paralel bir yapı kurmaya çalışan bir anlayışın kendisidir. FETÖ’nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor. Bütün sistem elimizdedir. Bütün sistem de yargıya intikal ettirilecektir. Son çerçevesini çiziyoruz. Emniyetin içerisinde FETÖ’den sonra bunlar yeni bir sistem kurmaya çalışıyor. Emniyetin içerisinde yeni bir sistem kurmaya çalıştılar. Biz bu yeni sistemi tespit ettik. Birçoğunu açığa aldık. Birçoğuyla ilgili şimdi şemamız bellidir. Çok net söylüyorum. Murat Bakan bunların başındadır. Bedeli çok ağır olacaktır.”

Bununla ilgili bütün hazırlıkları yaptıklarını ve iddia ettiği yapıdaki kişileri isim isim bildiklerini kaydeden Soylu, “Emniyet içerisinde Murat Bakan’ın bizatihi kendi oluşturduğu, kendi kurguladığı, devletin emniyetini ve devletin istihbaratını hem bozmaya hem de içeride başka bir yapılanmayı oluşturmaya çalışan çok derin bir ağ olduğunu da söyleyebiliriz” diye konuştu.

'Seni ciddiye almak için çok geç Soylu'

Kendisini hedef alan Soylu’ya yanıt veren Murat Bakan ise, “Seni ciddiye almak için çok geç Süleyman Soylu. Söylediklerine ve çaresizliğine gülüyorum. Orada şimdilik Bakan olarak oturuyor olabilirsin. Unutma, ikimiz de milletvekili adayıyız. Biz Meclis’te hesaplaşacağız. Mobbinge uğrayıp intihar eden polislerin de ikinci şarkın da liyakatsiz atamaların da velhasıl kelam Bakanlığın süresince ezdiğin polisin hesabını vereceksin. Sana söyleyecek çok şey var, hepsini yüzüne söyledim 'Ya Rabbi şükür' dedin. Daha fazlasını duymaya devam edeceksin. Senin kaderin de hak ettiğin de bu. Polis kardeşlerim; sizler beni biliyor, tanıyorsunuz. Bugüne kadar ne savunduk, ne söylediysek arkasındayız. Size söz!” dedi.