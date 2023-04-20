Soylu, CHP'li vekili hedef aldı: Bedeli çok ağır olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global'de Başak Şengül moderatörlüğündeki, "Mesele Özel" programında açıklamalarda bulundu.

Seçim güvenliğine ilişkin konuşmasının devamında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ı hedef alan Soylu, "Murat Bakan, FETÖ'nün aparatı... Onlara, FETÖ'nün verdiği görev, kamu otoritesini dağıtmak. Seçimin güvenliği herkesin arzu ettiği ve herkesin yaptığı bir şey. FETÖ'nün ikinci paralel yapısı oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

"Emniyetin içinde FETÖ'den sonra yeni bir sistem kurmaya çalışıldığını" öne süren Soylu, "Murat Bakan bunların başında, bedeli de çok ağır olacak. Konu yargıya intikal edecek. Bu ajanlar kendi söylediklerine güven atfetmek için bir evrak ortaya koyarlar" dedi.