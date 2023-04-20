Deniz Gezmiş'in abisinden Aksakal'ın açıklamalarına tepki

Seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini duyuran DSP Genel Başkanı Önder Aksakal tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Aksakal katıldığı programda, “Deniz Gezmiş’ler, emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirdi çünkü onlar da Amerikan karşıtıydı" demişti.

Deniz Gezmiş’in abisi Bora Gezmiş bu sözlere tepki gösterdi.

Cumhuriyet’ten Can Uğur'un haberine göre, Bora Gezmiş “Bugün Önder Aksakal’ın dahil olduğu ittifak ve birlikte yol yürüdüğü kişiler 68’de Amerikan 6. Filosu’nu kıble yapıp namaz kılarken Deniz ve arkadaşları Amerikan askerlerini denize döküyordu. Nasıl yan yana gelebilirler, herhalde Aksakal bunu rüyasında falan görmüş olmalı” diye konuştu.