Soylu’nun konvoyundaki araç 12 yaşındaki çocuğa çarptı: Çocuk yoğun bakımda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Burada bir konuşma yapan Soylu, ardından alandan ayrıldı.

12 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralanmasına neden olan kaza da bu anda yaşandı.

Halktv'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, Soylu’nun konvoyunda bulunan araçlardan biri 12 yaşındaki Ayaz’a çarptı.

Arabanın çarpması sonucu ağır yaralanan Ayaz, ambulansla Başakşehir’de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

5 Mayıs saat 16.47’de hastaneye girişi yapılan Ayaz, beyin ve sinir cerrahi, ortopedi, plastik cerrahi, kalp ve damar birimlerinde ayrı ayrı tedavi altına alındı ve ameliyat edildi.

Çarpma sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Ayaz hala yoğun bakımda tutuluyor ve tedavisine devam ediliyor.