Soylu: Kılıçdaroğlu bana kendi vekilinin kasetini 'ne olursun bunu bul' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim öncesi hedef alan açıklamalarını sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ve çeşitli iddialarda bulunan Soylu, "Rezil, terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu. Bana kendi milletvekilinin kasetini, 'Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul'. Bu milletvekilinin kasetini, bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs'ta yakaladık kasetleri aldık, sakladık ve bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı" dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun, insanların kasetlerini ortaya koyuyorsun. Biz namuslu insanlarız. Aile mahremiyetinin ne olduğunu biliyoruz. İnsanların aileleri yok mu? İnsanları montaj kasetlerle, insanlara birtakım şeylerle itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyabiliyorsun. Kendin söyledin, kendin arkadaşlarını gönderdin, rica ettin. 'Allahını seversen milletvekilimin kasetini bul ve yok et" diye. Ne edepsiz bir adammışsın sen. Gerekirse isim veririm ama isim vermem çünkü herkes biliyor."