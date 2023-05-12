Bekir Ağırdır: İnce’nin bütün oyu Kılıçdaroğlu’na gitmeyecek

Araştırmacı Bekir Ağırdır, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmi başvuru yapması durumunda oylarının geçersiz sayılacağını kaydetti.

Ağırdır, İnce’nin bütün oylarının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na gitmeyeceğini ancak bu çekilme nedeniyle CHP Genel Başkanı'nın birinci turda kazanmaya daha fazla yaklaştığını söyledi.

Dijital yayın platformu GAİN’de Mirgün Cabas’ın "Ya Sonra" programına katılan Ağırdır, hem KONDA’nın açıkladığı seçim anketinin sonuçlarını hem de İnce’nin adaylıktan çekilmesinin sonuçları nasıl değiştireceğine ilişkin yorumlarını paylaştı.

'İlk turda bitme ihtimali yüksek'

Seçimin ilk turda bitme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Ağırdır, nedenlerine ilişkin şunları kaydetti:

Birkaç temel eğilimden bahsedebiliriz. Kritik şeylerden birisi cumhur ittifakının ve Tayyip Erdoğan’ın oyunun belli bir doygunluk noktasına gelmiş olması ve durması. Son altı haftadır Tayyip Bey’in oyunda bir kıpırdanma görmüyoruz.

İkincisi, Kemal Bey’in adaylığı kesinleştikten sonraki 1-2 Nisan araştırmasından bu yana, güçlü bir yerden başlamamış olsa da giderek artan bir seviyeyi yakaladığı ve birinci turda seçimi kazanacak oya çok yaklaştığı görülüyor.

Üçüncü bir örüntü; muhalefet bloku, özellikle Millet İttifakı, Mayıs 2022’den Aralık 2022’ye kadar olan, hayat pahalılığının, enflasyonun, işsizliğin yoğun yaşandığı dönemde Cumhur İttifakı'ndan da önde görülürken, cumhur ittifakının eylülden başlayarak yavaş yavaş oylarını toparlaması ve bir maksimuma gelmesi. Bugün de hala görece millet ittifakından fazla oy aldığı görülüyor.

Dördüncü örüntü, Emek ve Özgürlük İttifakı, önceki yıllardaki oy oranında bir sıçrama üretememiş ve geleneksel bir yüzde 12-13 oy oranında sıkışmış görünüyor.

'İnce’nin bütün oyları Kılıçdaroğlu’na gitmeyecek'

İnce’nin çekilmesinin ardından bütün oylarının Kemal Kılıçdaroğlu’na gitmeyeceğini söyleyen Ağırdır, şöyle devam etti:

İnce ve Sinan Oğan oyları toplamı, biraz daha yüksek bir yerden başladı ama bugün yüzde 7’ler mertebesine gerilemiş görünüyor. Onların yarısı hayatında ilk kez oy kullanacak gençlerin; İnce ve Oğan’ın ne savunduklarından daha çok, hem Erdoğan hem Kılıçdaroğlu’na ve var olan bütün bu koşullara bir tepki ifadesi bu. O nedenle İnce çekildi diye anketlerde görünen bütün oyları Kemal Bey’e eklemek çok doğru değil. Ama yine de 3’te 2’sinin Kemal Bey’e daha yakın durduklarını da anketlerden biliyoruz. Bir kısmının da seçimlere gitmemesi beklenebilir. Dolayısıyla İnce meselesinden ötürü Kemal Bey birinci turda kazanmaya biraz daha yaklaşmış diyebiliriz.

'İnce YSK’ye başvurursa oyları geçersiz'

Öte yandan İnce’nin YSK’ya resmi başvuruda bulunmadığı için oylarının geçerli sayılacağını belirten Ağırdır, şunları kaydetti: