Soylu’nun eniştesinin dosyası 24 günde kapatıldı: Somut delil yokmuş

AKP Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eniştesi Abdülkadir Işık ile Emniyet Daire Başkan Yardımcısı Taner Doğangüzel “Nüfuz ticareti yaptıkları ve suç örgütü kurdukları” iddiasıyla savcılığa şikâyet edildi. Savcı, 24 günde “delil yok” diyerek dosyayı kapattı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Süleyman Soylu’nun eniştesi Abdülkadir Işık, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Taner Doğangüzel ve Abdülkadir Işık’ın arkadaşı İbrahim Tüylüoğlu 5 Eylül 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet edildi.

Eski milletvekili Tevfik Diker ile patron Fehmi Öztürk yaptıkları suç duyurusunda, Işık, Doğangüzel ile Tüylüoğlu’nun “Suç örgütü kurduklarını, işlenen suçu yetkili makamlara bildirmediklerini, suç delilerini yok edip nüfuz ticareti suçunu işlediklerini” belirterek yargılanmalarını talep etti.

Somut delil yokmuş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sadece 24 gün sonra, 29 Eylül 2022 tarihinde “Somut bir delil sunulmadığı, iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu” gerekçesiyle kovuşturmaya yer yok kararı vererek dosyayı kapattı. Doğangüzel için de şikâyetin işleme konulmamasına karar verildi.

Eski milletvekili Tevfik Diker ile patron Fehmi Öztürk ise karara karşı “Cumhuriyet savcısının kanunun kendisine yüklediği görevi yerine getirmediğini” belirterek Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. Ayrıca savcılığın beyanlarına başvurmadığını, delileri istemediğini ve şüphelilerin ifadesini de almadığı belirterek dava açılmasını istendi. 14 Ekim 2022 tarihinde yapılan itiraza dair hâlâ bir karar verilmediği iddia edildi.

'Parayla çözülür dediler'

Suç duyurusunda bulunan ve 50 milyon dolarlık mal varlığına çöküldüğünü belirterek hukuk mücadelesi başlatan Öztürk, daha önce yaptığı bir suç duyurusunda önemli bilgiler paylaşmıştı. Öztürk, Soylu’nun eniştesi Işık ile Emniyet Daire Başkan Yardımcı Doğangüzel’in kendisiyle yaptığı görüşmeyi şöyle anlatmıştı:

“15 Ekim 2020’de Süleyman Soylu’nun eniştesi Abdulkadir Işık benimle görüşmek istedi. Ertesi gün Emirgan’da buluştuk. Yanında Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Yardımcısı olduğu söyleyen Taner Doğangüzel ve İbrahim Tüylüoğlu isimli bir şahıs vardı. Bana ‘senin dosyan Mali Şube’de, polislere 1 milyon 500 bin TL verildi. Dosyan kapatılacak ve savcının da haberi var’ dediler. Benim işimin çözülebileceğini ama paranın yüzde 10’unun gideceğini söylediler. Sonra bu durumu Süleyman Soylu’ya mesaj atarak aktardım. Aynı zamanda Adalet Bakanı ve yardımcılarına da aktardım.”