Değiştirilen görev yerleri, çetelere yönelik operasyonlar: Soylu, Yerlikaya'yı ziyaret etti

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Soylu'nun yerine gelen yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya dair tartışmalar tekrar gündeme geldi.

Söz konusu tartışmaların ardından AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Yerlikaya, Soylu ve TBMM İçişleri Komisyonu üyelerinin, pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişimi nedeniyle gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medyada üzerinden duyurdu.

Yerlikaya'nın söz konusu paylaşımı şöyle:

"AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Sayın Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş, MHP Bolu Milletvekili Sayın İsmail Akgül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz"

Yerlikaya-Soylu gerginliği

Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasının ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirilmişti.

Soylu'nun bakanlığı döneminde mahkeme tarafından göreve iade kararı verilen ancak göreve başlatılmayan isimler, Yerlikaya'nın göreve başlamasıyla yeniden görevlerine başlatılmıştı.

Ayrıca Soylu'yla bağlantılı olduğu iddia edilen suç örgütlerine yönelik operasyonlar da gerçekleştirilmişti.

Soylu'ya yakın olduğu belirtilen Ayhan Bora Kaplan, "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Kaplan da dahil olmak üzere çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söz konusu tutuklamalar ardından Soylu'yu savunan açıklaması sonrasında Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Sedat Şahin'in yeğeni Mehmet Şahin'in liderliğini yaptığı "Şahinler Çetesi"ne yönelik operasyon düzenlenmiş, Mehmet Şahin'le birlikte 43 kişi gözaltına alınmıştı. Mehmet Şahin'in de arasında bulunduğu 43 şüpheliden 22'si ise tutuklandı.