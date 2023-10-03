Bahçeli'den Soylu-Yerlikaya mesajı: 'Bakanlar arası fitne üretilmesi ahlaksızlıktır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda partisinin ilk grup toplantısında konuştu.

Emekli maaşlarına yönelik de konuşan Bahçeli, yapılacak zam oranının enflasyon verilerinin üzerinde olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Emeklilerimizin insanca ücret düzeyine kavuşmaktan başka seçenekleri kalmadı. Enflasyon üzerinde zam ve zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir" şeklinde konuştu.

'Soylu'ya iftira kuyruğuna girildi'

Ekonomiden, siyasete pek çok başlıkta mesajlar veren Bahçeli, Ankara'daki saldırı girişimine ilişkin "1 Ekim'deki terör saldırısının önü ve arkası süratle aydınlatılacak. 1 Ekim saldırısı Türkiye'ye karşı yapılmıştır" dedi. Soylu'ya yönelik destek açıklamaların sürdüren Bahçeli, "Tescilli FETÖ'cülerin Süleyman Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri ortadadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları söyledi:

“Terörün sonuç alması, Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değildir. Bu insanlık defolarının inşallah kökü kurutulacak. Terörle huzur, terörle güvenlik, terörle insanlık arasında ikinci bir seçenek yoktur. Bölücü terör örgütü karşısında şaibeli duruş sergileyen kim varsa, durumunu tekrar gözden geçirmeli, ihanetle çakışan yollarını derhal ayırmalıdır. 1 Ekim'deki terör saldırısının önü ve arkası süratle aydınlatılacak. 1 Ekim saldırısı Türkiye'ye karşı yapılmıştır.

'Bakanlar arası fitne üretilmesi arsızlık'

Bu saldırıdan hemen sonra İçişleri Bakanlığı ekseninde maksatlı tartışmaların hedeflenmesi, bakanlar arası fitne üretilmesi arsızlık ve ahlaksızlıktır. Tescilli FETÖ’cülerin özellikle Sayın Soylu’ya iftira kuyruğuna girmeleri bazılarının da İçişleri Bakanı’nı kötülemeleri kurulan bir tuzaktır. Kamu görevlilerimizin itibarlarıyla oynanması çok tehlikeli sonuçlara sebebiyet verecektir. Vatan evlatlarına sahip çıkmak, üstlendikleri makamlarda sabit tutmak kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek çok zordur. 15 Temmuz’dan sonra vatana ve millete hizmet eden evlatları darıltırsak, küstürürsek ihtiyaç hasıl olduğunda ararsak bulamayız. Devlet yönetiminde duygusallık, ihmal olmaz. Kahramana mükafat, haine cezadan başka bir şey olamaz. Terörle mücadelede deneyim kazanmış, kendisini vakfetmiş kim varsa başımızın tacıdır. Onların üzülmesi çok sakıncalıdır."

Kılıçdaroğlu’na ‘faşist’ dedi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu kendine baksın, işine baksın, itibarını nasıl kazanacağını hesap etsin” dedikten sonra "Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine gösterdiği tepki faşist dürtülerin sonucudur. Seçimi yapan Türk milletidir. Bunun neresinde ahlaki boşluk ve meşruiyet sorunu vardır" ifadelerini kullandı.