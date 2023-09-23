Soylu'nun ekibinin tasfiyesinde sıra POLSAN'da: Olağanüstü seçim kararı alındı

Türkiye'de mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından İçişleri Bakanlığı’na Ali Yerlikaya'nın getirilmesi ile birlikte önemli gelişmelerin yaşandığı Emniyet teşkilatında farklı bir birimde yeni süreç için düğmeye basıldı.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, daha önce eski İçişleri Bakanı Soylu ile Yerlikaya arasında 3 Haziran’daki bakanlık devir teslim günü gerçekleştirilen Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Genel Kurulu’nda Soylu’ya yakın isimler bir kez daha görev başı yaptı.

Ancak, Yerlikaya’nın bakanlık koltuğuna oturmasının ardından, aynı zamanda POLSAN Yönetim Kurulu Başkanı olan Asayiş Dairesi Başkanı Vedat Mercan başta yönetim kurulunun büyük bölümü, Emniyet teşkilatının merkez kadrolarında yapılan atamalar çerçevesinde görevden alındı.

Olağanüstü genel kurul, 4 Kasım’da toplanacak

Böylece yönetim kurulu üyelerinin kızağa çekilmesi sonrasında yeni yönetim kadrosunun görev almasını sağlayacak olağanüstü genel kurul yapılması gündeme geldi. Alınan karar doğrultusunda POLSAN’ın yeni yönetimini belirlemek amacıyla 4 Kasım’da olağanüstü genel kurul toplanacak. Bu amaçla POLSAN’da genel üyesi olarak temsilci göndermeleri konusunda il emniyet müdürlüklerine yazı gönderildi.

Hesapların incelenmesinin önü açılacak

Bu arada eski Bakan Soylu, devir teslim yaptığı günün akşamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Beştepe’deki Atlı Birlik Merkezi’nde adına hazırlanan veda yemeğine katıldı. Yemekte POLSAN’ın yeni yönetiminin yanı sıra seçimlerde AKP İstanbul Milletvekili seçilen Soylu’ya yakın polis müdürleri yer aldı.

POLSAN’da yönetim değişikliği beraberinde kuruluşun hesaplarının incelenmesinin önünü açacak.

Yedi yılı aşkın süredir Soylu’ya yakın isimler yönetiyor

Yedi yıldan fazla süredir Soylu'ya yakın isimler sandığı yönetiyor. Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu gibi Soylu’ya çok yakın isimlerin dışında İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Dairesi Başkanı Vedat Mercan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Vekilleri Cüneyt Ünal ve Hasan Yiğit, halen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Mahmut Çorumlu, POLSAN yönetiminde yer aldı.

Yeni yönetimin seçilmesiyle birlikte POLSAN’da Genel Müdür Mustafa Selçuk ve bazı yöneticilerin de değiştirileceği ifade edildi.