Soylu'nun ekibine ikinci operasyon: 16 ilin valisi merkeze çekildi

Emniyet müdürleri kararnamesiyle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın bazı isimlerin kızağa çekilmesinin ardından dün de valiler kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 73 kişilik kararnamede 57 ilin valisi değişti, 16 isim ise merkeze çekildi ve “vali-mülkiye başmüfettişi” olarak atandı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Emniyet müdürleri kararnamesiyle eski Bakan Soylu’ya yakın olduğu belirtilen isimlerin bir kısmı merkeze çekilmiş, bu durum “Soylu’nun ekibine tırpan” olarak nitelendirilmişti. Valiler kararnamesiyle de Soylu’ya yakın olduğu bilinen bazı isimler merkeze çekildi. Bu nedenle kararname “Soylu’ya ikinci tırpan” olarak yorumlandı. Kulislerde, “İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Soylu’nun anlaşamadığı, bunu üst kademelerde herkesin bildiği” değerlendirmesi yapılırken kararnamelerin de bir anlamda bunun yansıması olduğu belirtiliyor.

Deprem bölgesi odakta

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Şırnak Valisi Osman Bilgin ve Ordu Valisi Tuncay Sonel, Soylu’ya yakın olan ve merkeze çekilen isimler arasında gösteriliyor. Vali Atik, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da koordinatör vali olarak görevlendirilmiş, kanser tedavisi görmesine karşın görevine devam etmesiyle gündeme gelmişti.

Kaldırım ise Elazığ depreminin ardından katıldığı bir programda Soylu’ya, açık kalan mikrofon nedeniyle kamuoyuna yansıyan “Şu an algı çok iyi” sözleriyle biliniyor. Depremin ardından Gaziantep’te koordinatör vali olarak görevlendirilen Bilgin de “Açıklanan rakamlardan üç, dört, belki beş kat daha kötü” ve “Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız” açıklamalarıyla kamuoyuna yansıdı.

Öte yandan deprem sırasında ve sonrasında bölgede görev yapan tüm valiler son kararname ile değiştirilmiş oldu. Deprem sonrası yetersizlik eleştirileriyle karşı karşıya kalan AFAD’ın başkanı Yunus Sezer de Edirne valisi oldu.

AKP bürokratı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun taşlı saldırıya uğradığı Erzurum’da vali olarak görev yapan Okay Memiş’in yerine ise Mustafa Çiftçi atandı. “12 yaşa kadar Kelime-i Şehadeti öğretmek yasaktı. Nereden nereye geldik. Bu kazanımlar kolay elde edilmedi” diyen Muş Valisi İlker Gündüzöz ile Şanlıurfaspor’un şampiyonluk kutlamasında kupa tartışmasına giren Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da merkeze çekilen isimler arasında yer aldı.

AKP milletvekili ve yöneticileriyle siyasi çalışmalarda yer aldığı için eleştirilen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, merkeze çekildi; göreve atanmasının ardından AKP’li yöneticilerle bakanları ziyaret eden Vali Mustafa Koç, Ağrı Valiliği’ne atandı. AKP’den Konya Büyükşehir Belediye başkan aday adayı ve milletvekili aday adayı olan ancak hiçbirinde aday olarak gösterilmeyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise Adana valisi oldu.