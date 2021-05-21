Soylu'nun danışmanı sözünü geri alıp hesabını kapattı

Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü istifaya davet eden Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan Twitter hesabını kapattı.

Soylu'nun danışmanı Yıldırımhan, Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın bakanlara sorduğu Süleyman Soylu sorusunun ardından yaptığı paylaşımda "AA Genel müdürü acilen istifa etmelidir. Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir. AA muhabiri üzerinden Süleyman Soyluya ve hükümete suikast düzenlenmişritir" demişti.

AA'nın Musab Turan'ı işten çıkarmasının ardından ikinci bir açıklama yapan Yıldırımhan, "Öğrendiğim kadarı ile AA genel müdürü yaşanan bu gelişmeden benim kadar şaşkın ve üzgün. Onunla ilgili sözümü geri çekiyorum. Ancak muhabirin yaptığı kahpelik ve şerefsizlik affedilemez. Yaptığı tam bir suikast girişimidir" paylaşımını yaptı.

Bu sırada 2013 yılında Fethullah Gülen'e övgü düzdüğü bir paylaşımı da ortaya çıkan Yıldırımhan Twitter hesabını kapattı.

Ne olmuştu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın toplantısında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" demişti. AA Genel Müdürü Serdar Karagöz daha sonra bir açıklama yaparak muhabir Turan'ın işten çıkartıldığını duyurmuştu.