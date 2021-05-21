Günlerdir ülkücü bir suç örgütü liderinin videolarını konuşuyor Türkiye. Masasının üzerine koyduğu kitaplardan parmağındaki yüzüğe kadar…

Tüm ülke adeta bir dizi izlermişçesine faşist mafya liderinin bir sonraki videosunda ortaya atacağı iddiaları bekliyor.

Tüm bu anlatılanlar zaten bilinen gerçekler değil mi?

Hangisini yeni öğrendik?

"Düzeniniz Batsın" manşetiyle çıkan TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin 287. sayısında konuya dair "Onlar düştükleri kardeş kavgasında 'bir tripodla bir kamerayla' yalnızca birbirlerini alt edebilirler. Bizse eli kanlı koalisyonu ancak halkın örgütlü gücüyle alt edebiliriz" deniliyor.

Boyun Eğme'yi okumak için görsele tıklayınız: