Soylu'dan 'yasak' açıklaması: 'Bu olaylar benim dışımda'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır ziyareti sırasında TRT Kurdî’de konuk olduğu canlı yayında, gündemdeki bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, son dönemde kimi sanatçıların konserlerinin engellenmesi ve festivallere yönelik iptal kararlarının kendisiyle ilgili olmadığını öne sürdü. Soylu, "Bu olan olaylar benim dışımda bir kere. Şöyle bir şey var, şunu ayırmamız lazım. Elbette ki kimsenin şarkısının dili sebebiyle, Arapça söyleyebiliyor mu, Kürtçe de söylüyor, söylemeye devam ediyor. Orada terörden kaynaklanan bir irtibat görülmüşse birtakım hassasiyetlerin oluşmasını yok görmemek lazım" dedi.
Soylu'nun açıklamalarında ilgili bölüm şöyle: