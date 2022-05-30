Kulis: 'Bahçeli o gün erken seçim kararını açıklayacak'

Eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, 'Seçimin tarihini Kılıçdaroğlu belirleyecek' başlıklı yazısında, erken seçim için Ankara kulislerinde konuşulanları köşesine taşıdı. Geçen haftaki yazısında, 'seçimin kaderinin MHP oylarına bağlı olduğunu söylediğini' hatırlatan Yarkadaş, bu yazının ardından Ankara'nın kulislerine hakim siyasetçilerinden telefonlar aldığını belirtti.

Yarkadaş, AKP'li siyasetçiyle arasında geçen konuşmayı ise şöyle aktardı:

"AKP’nin etkili isimlerinden olan bir kaynağım 'Yazıda bir eksik var…' dedi. Bunun üzerine 'O halde eksiği de siz tamamlayın' karşılığını verdim.

AKP’li siyasetçinin 'eksik' olarak tarif ettiği nokta 'Kılıçdaroğlu faktörü…' idi. AKP’li kaynağımın iddiasına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı gün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'erken seçim' kararı aldıracak! Kaynağım, 'Devlet Bey bu konuda hayli kararlı görünüyor' dedi.

'Kılıçdaroğlu altılı masa toplantılarının bitmesini bekliyor

Peki Kılıçdaroğlu adaylığını ne zaman açıklayacak? Bu sorunun cevabı Van’daki belediye başkanları toplantısında biraz daha netleşti… CHP lideri, bugün itibariyle artık gayri resmi adaydır… Adaylığını ilan etmek için ise gün sayıyor. Kılıçdaroğlu aslında haziran ayının sonunda adaylığını açıklamak ve yarışa bir an önce girmek istiyordu. Ancak yakın çevresindeki bazı isimler 'Altılı Masa toplantılarının ilk turunun bitmesini beklemek daha doğru olur' deyince tarih biraz ertelendi. Kılıçdaroğlu bu yüzden haziran ayının sonunda yapılması beklenen 6. toplantının bitmesini bekleyecek. O toplantı da tamamlandıktan sonra adaylığına ilişkin güçlü bir mesaj verecek. Buna ilişkin slogan arayışları da devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun beklentisi

Kılıçdaroğlu’nun asıl beklentisi, adaylığını Altılı Masa’nın ortaklarının kamuoyuna açıklaması yönünde… Bu olmadığı takdirde ise ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP liderinin adaylığını kamuoyuna deklare etmesi bekleniyor… Bu beklenti gerçekleşir mi gerçeklemez mi bilinmez… Ancak buna yönelik çalışmalar önümüzdeki süreçte hızlanacak. Akşener ikna edilir ve “Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’dur’’ derse CHP lideri yarışa çok güçlü bir biçimde girecek.

CHP lideri, Akşener bunu yapmadığı takdirde ise eylül ayının sonu ekim ayının başı gibi adaylığını kamuoyuna açıklamayı düşünüyor. CHP lideri ve yakın çevresi tüm hazırlıklarını buna göre yapıyor. Öyle ki; ses, sahne ve ışık düzenini organize eden şirkete 'Eylül ve Ekim ayı için başka bir iş almayın… Yoğun bir sürece giriyoruz' denildi.