Soylu’dan ‘siyasi cinayetler’ yanıtı: Sordum, 'yok' dediler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, birkaç gündür, ‘siyasi cinayetler’ söyleminin arttığını, yaşanılanları takip ettiğini dile getirdi.

Soylu, “Her biri birbirinin peşine takılıyor, ana muhalefet partisi genel başkanı, onun altındaki muhalefet partisi genel başkanı, onun genel başkan yardımcısı, en sonunda yine bir partinin genel başkanı. Bu dördüne bakıyorum, hepsi devlet görmüş. Birisi SGK'ye kadar gelmiş, diğeri 8 ay da olsa İçişleri Bakanlığı yapmış, diğeri Bayındırlık Bakanlığı yapmış, diğeri Başbakanlık yapmış. Şimdi topluma böyle bir söz söylüyorsanız bunun kendine ait bir karşılığı olmalı” dedi.

Soylu, “Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?', yok. Milli İstihbarat Teşkilatımıza soralım, sorduk, böyle bir bilgi yok. Peki siz böyle bir bilgiyi nereden aldınız?" diye konuştu.

Bakan Soylu, böyle bir bilginin devlet kaynakları dışında iki kaynaktan alınabileceğini belirterek, “İlk kaynak yabancı servislerdir. Yabancı servislerin kucağına oturmuşsanız sizi oynatırlar” açıklamasında bulundu. (İHA)