Kılıçdaroğlu: Dün önemli bir belge ulaştı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu, açıklamalarda bulundu.

"Dün önemli bir belge ulaştı. Arkadaşlara söyledim bunu kamuoyuyla paylaşın diye" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Gidiyorsunuz önce temel atıyorsunuz, temel attıktan sonra ihale yapıyorsunuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyorsunuz, akıl alacak şey mi bu? Önce ihaleyi yaparsınız, kim kazanırsa gider temelini atarsınız" dedi.

"Bir devlet bir kişinin iradesine teslim edilebilir mi?" diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yine bir garip uygulamayı anlatayım. Sistem değişti. Kanun tekliflerini milletvekilleri verecek... Her işi ehline teslim etmeniz lazım. Kanun teklifleri dünyanın bütün ülkelerinde işin ehli tarafından yani bürokrasi tarafından hazırlanır.

Bir hükümet veya bir cumhurbaşkanı nasıl oluyor da kendi vatandaşı üzerinden dolar üzerinden borçlanır. Senin Merkez Bankan var, niye dolar üzerinden borçlanıyorsun? Bu mudur milliyetçilik. Milliyetçilik sıradan bir kavram değildir. Milliyetçi olmak da kolay bir olay değildir. Milliyetçilik her şeyden önce kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktır. Eğer Merkez Bankası'nda yasadışı 128 milyar dolar yok edildiyse ve bunun hesabı verilmiyorsa ortada bir sorun var demektir. "

'Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz'

Yeni anayasa çalışmalarında ilk dört maddenin değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Devletin organlarını anayasa belirler. Referanduma sunulmuş, vatandaşlar da kabul etmişler. İlk dört madde zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler. Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıdır. Bunu herkesin bilmesini isterim” dedi.