Kemal Okuyan'dan Davutoğlu'na yanıt: Mutlaka gelecek!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de katıldığı bir programda ekonomiye ilişkin yorum yaptığı sırada "70'li yıllarda 'Önümüzdeki kış komünizm gelecek' falan diyen olurdu. Allah muhafaza öyle bir şey kastetmiyorum" ifadelerini kullandı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Davutoğlu'nun bu ifadelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Okuyan, "Davutoğlu az önce ⁦Halk TV'de 'bu kış zor geçecek' derken komünizmin geleceğini kastetmediğini söyledi. “Allah muhafaza” vurgusuyla. Bu kışın zor geçeceği ortada. Komünizm ise bu kış olmasa bile mutlaka gelecek. Bir bahar müjdesi gibi ama dört mevsim!" dedi.