Soylu'dan seçim açıklaması: Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Menemen ilçesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.

Soylu, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onun kadroları sizleri yanıltmadı. Yıllarca Türkiye'ye diz çökertmeye çalışanlara Türkiye'yi ezdirmedi. Bugün eski Türkiye yok, bugün yepyeni Türkiye var. O bildikleri Türkiye yok" dedi.

Emeklilerin maaşlarını almak için saatlerce kuyrukta beklediği Türkiye'nin artık geride kaldığını öne süren Soylu, "Ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar, sadece 2023'ü kazanmayacağız, 2053'ü de 2071'i de alacağız. Ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar sadece ülkemizin her yerine huzur getirmeyeceğiz, burada yeminimizdir, Batı'nın savaş cenderesine döndürdüğü Orta Doğu'ya da etrafımızdaki coğrafyaya da barışı biz getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'ın önünde saf tutacaklar'

Soylu şöyle konuştu:

"2023'te bir işimiz var. Neymiş? Bizi tehdit edecekler. 2023'te hesap soracak. Kılıçdaroğlu, biz o günleri unutmadık. Şimdi 2023'te bu millet sana güzel bir hediye hazırlıyor. 2023 akşamı öyle bir hezimete uğrayacaklar ki Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek. Bu büyük millet kendi adamına, milletin adamına sahip çıkacak ve göreceksiniz 2023'ün akşamı sadece Türkiye'de seçim neticelenmeyecek burada söylüyorum, Amerika'dan Avrupa'sına dünyanın her 'Ben büyüğüm' diyen ülkeleri var ya milletin tercihi karşısında, Tayyip Erdoğan'ın önünde saf tutacaklar."