Soylu'dan seçim açıklaması: Kılıçdaroğlu evinden genel merkeze gidemeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Menemen ilçesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.
Soylu, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onun kadroları sizleri yanıltmadı. Yıllarca Türkiye'ye diz çökertmeye çalışanlara Türkiye'yi ezdirmedi. Bugün eski Türkiye yok, bugün yepyeni Türkiye var. O bildikleri Türkiye yok" dedi.
Emeklilerin maaşlarını almak için saatlerce kuyrukta beklediği Türkiye'nin artık geride kaldığını öne süren Soylu, "Ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar, sadece 2023'ü kazanmayacağız, 2053'ü de 2071'i de alacağız. Ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar sadece ülkemizin her yerine huzur getirmeyeceğiz, burada yeminimizdir, Batı'nın savaş cenderesine döndürdüğü Orta Doğu'ya da etrafımızdaki coğrafyaya da barışı biz getireceğiz" ifadelerini kullandı.
'Erdoğan'ın önünde saf tutacaklar'
Soylu şöyle konuştu: