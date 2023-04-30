Soylu'dan Şahan Gökbakar'a: 'Namuslu bir adamsa...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan seçimere yönelik "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun açıklamasına tepki gösteren oyuncu Şahan Gökbakar ise "Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun" demişti.

TV100'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, Gökbakar'ın kendisine yönelik sözlerine ilişkin de konuştu.

Gökbakar'ın sözleri hatırlatılan Soylu, "Namuslu bir adamsa kaçak yaptığı yeri ortadan kaldırsın" ifadesini kullandı.