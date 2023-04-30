Murat Yetkin: Soylu'nun çıkışı 'İktidarı kaybetsek de teslim etmeyeceğiz' mesajı mı?

Gazeteci Murat Yetkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sultanahmet Camii avlusunda rakibi CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Diyaneti kaldırtacağı iddiasıyla yuhalatması ardından İçişleri Bakanı Soylu’nun '14 Mayıs seçimi siyasi darbe' demesi seçmeni 'kaybetsek de vermeyiz' tehdidiyle sandıktan caydırmayı amaçlıyor" yorumunu yaptı.

Yetkin, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs için kullandığı "siyasi darbe" ifadesini hatırlatarak, "Seçime iki hafta kala İçişleri Bakanı'ndan gelen bu çıkış muhalif seçmene 'Biz iktidarı sizin oylarınızla kaybetsek de teslim etmeyeceğiz' mesajı mı? Sandıkları korumakla görevli polis ve jandarma gücünü kontrol eden İçişleri Bakanı muhalif seçmene 14 Mayıs günü canı tatlıysa evde oturup oy vermeye filan kalkışmama tehdidinde mi bulunuyor yoksa?" diye sordu.

"Ama atasözü var; armut dibine düşer" diyen Yetkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Sultanahmet Camii'nde yaptığı 'mitingi' hatırlattı:

"Soylu’dan daha birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi tarihimizde ilk defa cami avlusuna seçim kürsüsü kuran? Erdoğan değil miydi Sultanahmet Camiindeki seçim konuşmasında CHP’nin iktidara gelirse Diyaneti kaldıracağını iddia eden, cami cemaatine siyasi rakibini yuhalatıp 'Yuh yetmez, siyasi mevta yapacağız' diyen?

Kendisini ülkenin imamı yerine koyan Erdoğan bunu yapımca cemaatine her şey serbest hale geldi."