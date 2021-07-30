Soylu'dan Konya'daki katliamla ilgili 'husumet' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'daki katliamı iki aile arasındaki "husumet"e bağladı. "Cinnet hali" ifadesini kullanan Soylu ailenin 2 ay önce uğradığı saldırı için ise "tartışma" dedi.

Antalya Manavgat'ta basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, Konya'daki katliama ilişkin "Burada her olayın istismar edildiği gibi Konya'daki bu katliam, bu menfur saldırı, bu alçak tertip de istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgilli herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu, bu meseleye çekmek, bu saldırı kadar tehlikelidir. Ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelenecek bir anlayıştır" diye konuştu.

Katliamı iki aile arasındaki "11 yıllık husumet"e bağlayan Soylu "Ama ne kadar bir cinnet hali, ne kadar sapkın bir anlayış ve ne kadar insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet her halle devam ediyor" ifadesini kullandı.

Soylu ailenin Mayıs ayında uğradığı saldırı için "tartışma" ifadesini kulanırken, "İnşallah en yakın zamanda katilin adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatı olur düşüncesindeyim" diyerek saldırganın tek bir kişi olduğunu ima etti.

Soylu şöyle konuştu:

"2010 yılında iki ailenin karşılıklı birbirleriyle... Ki 2010 yılında bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme hadisesi sözkonusu. Bu yıl 2021 ve devam ediyor. 11 yıldır maalesef devam eden bir şey. Ama ne kadar bir cinnet hali, ne kadar sapkın bir anlayış ve ne kadar insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet her halle devam ediyor. Orada kadınlar var, kadınlara silah çekilmiş ve insanlar var ve insanlara silah çekilmiş. Anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli. Dört beş ay önce de yine bölye bir tartışma sözkonusu olmuş. Bunların hepsi hem güvenlik güçlerimiz hem de adalete intikal etmiş. Ondan önce de çeşitli tartışmalar sözkonusu olmuş. Bu ülkede bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da hem istismara hem provokasyona hem bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir. İnşallah en yakın zamanda katilin adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatı olur düşüncesindeyim."