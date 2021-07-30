Katliamın yaşandığı Konya'nın emniyet müdürü Engin Dinç'i nereden hatırlıyoruz?

"Bu cinayeti işleyecek kişileri bilmesine rağmen açık ve yakın tehlike altında bulunan Hrant Dink'in yaşam hakkını korumamıştır. Görevi gereği cinayet hazırlığı yapan suç örgütüne operasyon yaptırmayarak, Hrant Dink'i kanundan kaynaklanan koruma yükümlülüğüne aykırı hareket ederek kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunu ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

Dink cinayeti sırasında Trabzon İstihbarat Şube müdürü olan Engin Dinç, yukarıdaki ifadelerle suçlanıyordu Dink davası kapsamında.

Cinayetin en önemli isimlerinden olan Erhan Tuncel’i "muhbir" yaptığı belirtilen isimdi aynı zamanda.

Dinç, Dink suikastinin yapılacağından haberdar olan ilk isim olmasına rağmen AKP tarafından ödüllendirilerek İstihbarat Daire Başkanlığına getirilmişti.

Dinç daha sonra önce Eskişehir'e emniyet müdürü olarak atanırken, Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın kendi isteğiyle emekliye ayrılması sonrası 7 Temmuz tarihinde Erdoğan tarafından yayımlanan kararnameyle Konya'ya atanmıştı.

Konya'daki iki ırkçı saldırı da Dinç'in emniyet müdürlüğü görevini devralması sonrası gerçekleşti.