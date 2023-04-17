Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'la 'helalleşme' çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Beşiktaş'ta AKP ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Soylu AKP ilçe başkanlığı binasında yaptığı konuşmada "Tayyip Erdoğan'dan önce bu ülkede kimse 'ben Kürtüm' diyemiyordu. Kimse 'ben Aleviyim' diyemiyordu. 28 Şubat'tan sonra bu ülkede insanlar ben dindarım demekten korkuyorlardı. Türkiye böyle bir Türkiye'ydi. Bu milletin öz güvenini yerine getirdi. Buradan Beşiktaşlılara şunu söylememiz lazım. Bu devlet 85 milyonun devletidir. Recep Tayyip Erdoğan 85 milyonun Cumhurbaşkanıdır" dedi.

'Neymiş, gelecekler, 15 Mayıs'ta bizi yargılayacaklar'

Süleyman Soylu, muhalefetten gelen "yargılanma" mesajları üzerine de "Neymiş gelecekler 15 Mayıs'ta bizi yargılayacaklar, bize hesap soracaklar. Elinizde var olanı ardınıza koymazsanız namertsiniz, namertsiniz, namertsiniz. Sizden korkan sizin gibi olur. Ve şunu açık açık söylemek istiyorum. Siz bu eski Türkiye'nin kalıntılarını süpürdünüz, attınız. Bunlar bizim hepimize yabancı geliyor. Bunlar yabancı işler. Eskidendi bunlar. Ama o eskiden olan işlere bugün sahip çıkmaya çalışanlar var. O eşiğe dönmeyeceğiz. Geleceğe bakacağız. Gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakacağız, hep birlikte bırakacağız. Hep birlikte bunu sağlayacağız" şeklinde konuştu.

'Erdoğan'la helalleşmen lazım'

DHA'nın haberine göre "helalleşme" konusunda önce Tayyip Erdoğan ile helalleşilmesi gerektiğini söyleyen Soylu, "Çık de ki yalandan bir helalleşme numarası yapıyor. Senin Tayyip Erdoğan'la helalleşmen lazım. Yaptığın hakaretler, iftiralar ve toplum nezdinde Tayyip Erdoğan'a yaptığın haksızlıklar sebebiyle çıkıp eğer bu ülkede bir helalleşme yapmak istiyorsan yapacağın tek iş Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

'Amerikan askerlerine gözyaşı döktürdüğümüz Türkiye'de yaşıyoruz'

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak ve Suriye'deki operasyonların sonlandırılmasını istediğini öne sürdü. AA'nın aktardığına göre Soylu "Bunu sağlamaya çalışıyor. Ne olursunuz vicdanınıza sarılın. Deyin ki bunlar ne yapmak istiyorlar? Kime verdiler bu sözü? Amerika'nın askerleri orada, dün söyledim. Biz terör örgütlerini orada etkisiz hale getirdikçe Amerika'nın askerleri ağlayıp oraya gidiyor taziye yapıyorlar. Bizim terör örgütüyle mücadelemizde Amerikan askerlerine gözyaşı döktürdüğümüz Türkiye'de yaşıyoruz" diye konuştu.

İmamoğlu'nu hedef aldı: Otobüsler itiliyor, el kasları kuvvetleniyor

Soylu, "Ekrem İmamoğlu'na müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun. Günlük spor ihtiyaçlarımızı gideriyor. Kasımızı kuvvetlendiriyor. Ayak kaslarımızı, el kaslarımızı. Nasıl kuvvetlendiriyor? Otobüsler itiliyor, el kasları kuvvetleniyor. Ya vücudun bir tarafının kuvvetlenmesi dengesizlik oluşturur diye elektrikli merdivenlerin elektriklerini de kesiyor. Ondan sonra orada da ayaklarımızı kuvvetlendiriyor. Allah'ın izniyle Ekrem İmamoğlu'nun sayesinde Türkiye'de sağlık sistemimizde çok önemli iyilikler meydana geldi" ifadelerini kullandı.