Soylu: Biz gideceğiz, bu LGBT'ciler gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefeti ve LGBT bireyleri, "Bu milletin huzuruyla, ailesiyle, aile yapısıyla ne uğraşıyorsun ya? Kendi evinden başla. Madem aynı cinslerin evliliğini istiyorsun, kendi evinden başla. Bu milletin başına niye musallat oluyorsun. Müslümanlığımıza, inancımıza, değerlerimize, milliyetimize, geleneğimize niye musallat oluyorsun ya? Madem bu işe meraklısın. Hadi belediyeleri yapsalardı ya. Öyle fırsat vermeyiz. Biz gideceğiz. Bu LGBT'ciler gelecek. Aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek. Tövbe estağfurullah ya" sözleriyle hedef aldı.

Soylu, 21 yıldır AKP ve kadrolarının Türkiye’de büyük bir devrime imza attığını ileri sürerek, ABD Büyükelçisi hakkında da "Şimdi Amerikan Büyükelçiliğini boş ver, Amerikan Başkanlığı’nı Türkiye’de kimse sallamıyor’’ dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Soylu, “Biz bu seçimi bu milletimizin bu yüksek verasetiyle öyle güçlü kazanacağız ki, bu millet Kemal’e de bay bay diyecek. Bize gitsinler diyorlar, biz gideceğiz de kim gelecek. Aile yapımızı bozmak isteyen her belediyede acaba bir LGBT bürosu kursak da bu milletin aile yapısını bozsak diye çaba harcayan ve özellikle LGBT’lilere karşı yapılacak her şeye iktidara gelin yasak getireceklerini ifade edenler, o zaman önce kendi evinden başla kardeşim. Bu milletin huzuruyla, ailesiyle, aile yapısıyla ne uğraşıyorsun? Kendi evinden başla, madem aynı cinslerin evliliğini istiyorsun? Kendi evinden başla. Bu milletin başına niye musallat oluyorsun? Müslümanlığımıza, inancımıza, değerlerimize, milliyetimize, geleneğimize niye musallat oluyorsun? Madem bu işe bu kadar meraklısın, hadi belediyelere yapsalardı. Biz gideceğiz, bu LGBT’ciler gelecek, aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun "Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de operasyon düzenlenmeyeceği" sözlerini eleştiren Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Peki orasını biz güvenli bölge haline getirdik. Orada şu anda 6 milyon Suriye’nin alt bölgelerinden gelen insanlar var. Onlara evler yaptık, yetmedi her türlü meseleleriyle ilgileniyoruz. Peki o ne olacak, PKK’dan, DEAŞ’tan kaçtıkları için oradalar, rejimden korktukları için oradalar. Onlarda Türkiye’ye gelecek 6 milyon insan.”