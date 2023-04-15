Gazeteci Aytunç Erkin, konuk olduğu canlı yayında Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu'nun milletvekili aday listeleri hazırlanırken rol alamadığını söyledi.

Erkin, "Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu listelerin hazırlanma sürecinde tasfiye edildi. AK Parti’nin Teşkilatlardan Sorumlu Erkan Kandemir ve Numan kurtulmuş listelerin oluşmasında çok önemli rol oynadılar. Binali Yıldırım listelerin hazırlanacağı son üç gün hiçbir toplantıya katılmadı ve ayrıldı. Binali Yıldırım 'Ben yokum' diyerek kenara çekildi" ifadesini kullandı.