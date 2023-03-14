Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'bayrak' yanıtı: Bugün flama günü değil

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir mezarlıkta asılı olan Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait bayrağın indirilmesi için Ankara'dan talimat verildiğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bugün flama günü değil. Deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılmamalı.'' dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: