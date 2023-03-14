Kulis: Kılıçdaroğlu hakkında vurucu bir dosya aranıyor

Gazeteci Murat Yetkin, AKP yönetimindeki kaynaklarına dayandırdığı yazısında Erdoğan'ın yaptırdığı son anketlere bakarak cumhurbaşkanlığı seçimini alacağına yönelik iddiayı aktararak, "Erdoğan’ın yeniden seçileceğine inanmasının ilk nedeniyse, AK Partililere göre muhalefet adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasıymış. Böylelikle Erdoğan’ın rakibinin AK Parti tabanından oy çekme ihtimalinin kalmadığına inanıyorlar" ifadelerini kullandı.

AKP'de Kılıçdaroğlu hakkında "vurucu bir dosya" arandığını kaydeden Yetkin, "Mali bir açık. Örtülmüş bir yolsuzluk hikayesi. Aksi halde ya AK Troller yok yürüyen merdivene ters bindi, yok Mersin’e güneydoğu dedi, yok rakı içti malzemeleriyle yetinecek ya da geri tepeceği bariz olan Alevilik inancına girişecekler" ifadelerini kullandı.