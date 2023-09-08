Soylu'dan, Kaplan'la yakınlığının hatırlatılmasına tepki: 'İntikam süreci yönetiyorlar'

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün dün akşam düzenlediği operasyonla gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yakın olduğu bilinen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kendisiyle yakınlığıyla bilinen Kaplan'ın gözaltına alındığına ilişkin T24'ün paylaştığı haberi alıntılayan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon çocukları devrede… Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar. Aynı 'medya', aynı 'kaynaklar'… Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız."