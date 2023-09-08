Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı

Ankara’da 'Kaplan' grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz gecesi önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte ellerinde kalaşnikof silahlarla TRT önünde verdikleri pozla gündeme Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı.

Yurtdışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ve avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalandı.

Hakkındaki şikayet kapsamında işkence ile suçlandığı öğrenilen Kaplan’ın kardeşi Muhammet Kaplan ve B.K isimli kişinin ise firar ettiği öğrenildi.

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığından alınması ve emniyette önemli değişiklikler yapılmasının ardından gerçekleştirilen ilk kritik operasyonun Kaplan grubuna yönelik olması da dikkat çekti.

Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

Ankara Emniyeti’nce dün gece gerçekleştirilen operasyonda ismi daha önce Soylu’ya yakınlığı ile gündeme gelen Ayhan Bora Kaplan ve ekibi gözaltına alındı.

Bir şikayet üzerine “işkence” iddiasıyla başlatıldığı öğrenilen soruşturma kapsamında Kaplan ve beraberindeki koruması U.P, Esenboğa Havalimanı girişinde yakalandı. Kaplan’ın bulunduğu araçta yapılan aramada 50 bin avro, 800 dolar ve 10 bin 300 TL nakit para ile 2 adet ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

Kardeşi firar, avukatı gözaltında

Operasyon kapsamında Kaplan’ın ekibinden A.K ve O.S de şehir dışına çıkmak üzereyken Polatlı çıkışında gözaltına alındı.

Kaplan’ın avukatı G.Ü’nün de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenilirken, kardeşi Muhammet Kaplan ve B.K isimli adamının ise firari durumda olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Kaplan’ın ofisinde yapılan aramada da kasa içerisinde bin 150 gr altın, 31 bin 650 avro, 16 bin dolar ve 33 bin 310 TL bulundu.

Geçen hafta oğlunun sünnet düğününde görülmüştü

Ayhan Bora Kaplan, geçen hafta oğlu Uhud Eymen Kaplan için Ankara İncek'te sahibi olduğu restoranda yapılan sünnet düğününde görüntülenmişti.

Düğünde Sibel Can sahne alırken, 'Hells Angels' isimli çetenin lideri Necati Arabacı ve suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Barış Çakıcı da konuklar arasında yer almıştı.