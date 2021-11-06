Soylu'dan Berat Albayak'a omuz atma yorumu: Tekrar başımıza gelir diye korkuyor insan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 yıl önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a omuz atması hakkında açıklamalarda bulundu.

Dün BBN Türk TV’de katıldığı yayında Soylu, 2018 yılındaki bir törende dönemin dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a omuz atması hakkında “Geçen gün yine 29 Ekim vesilesiyle oradaydık. Orada insanlar birbirleriyle çarpışabilirler. Bu insani bir şey. Allah korusun, tekrar başımıza gelir diye korkuyor insan. Sizin korkularınız yok mu?” dedi.

Soylu'ya 2018 yılında Anıtkabir’de katıldıkları bir törende Erdoğan'ın damadına niye omuz attığı sorulduğunda şöyle konuştu:

“Ya inanın şöyle yürüyorum. Geçen gün yine 29 Ekim vesilesiyle oradaydık. Orada insanlar birbirleriyle çarpışabilirler. Bu insani bir şey. Allah korusun, tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum. İnsan korkmaz mı? Sizin korkularınız yok mudur yani? Atıyorum, terör örgütünden korkmam, dağa çıkmaktan korkmam, kediden köpekten korkmam, severim. Ama başka işlerden insan korkar. Bundan korkuyorum, korkarım yani. Çünkü yanlış. Tezvirat, dedikodu bu tip şeyleri çemkirmek, çekiştirmek. Yani bu tip işlerde dile düşmek kadar insanı ürküten korkutan başka bir şey yoktur. Zaten iftiralarla karşı karşıyayız. Onlar tamam ama tekrar böyle bir şey olursa diye şöyle hakikaten böyle yürüyorum. Yani bir şey başımıza gelebilir diye.”