Soylu, Albayrak kavgasını unutmadı: Emniyet'te dikkat çeken emekli etme kararı

Emniyet Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun bir süredir ertelenen toplantısından dikkat çeken kararlar çıktı.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Soylu'nun onayladığı kurul kararları salı günü muhataplarına ulaştırıldı.

Şardan, Kurul'un emeklilik kararı verdiği isimlerden birinin özel olarak dikkat çektiğine vurgu yaparken, Soylu-Albayrak kavgasına işaret etti.

Yaş haddi beklenmeden emekli edilen isimlerden biri Emniyet İstihbaratı'nın bir önceki başkanı Akın Karatay olurken, Soylu'nun bu ismi kendisini dinletmekle, oğlunun arabasını takip ettirmekle ve Albayrak'ın adamı olmakla suçladığı belirtiliyor.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü'nün herhangi bir resmi açıklama yapmadığı kurul kararlarıyla emekli edilen polis müdürleri arasında önemli bir ismin dosyası da yer aldı.

Bu isim, Emniyet İstihbaratı'nın bir önceki başkanı Akın Karatay'dan başkası değildi.

Karatay, 15 Temmuz sürecinin hemen ardından 2016'da Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı olarak atandı. 2018'e kadar bu görevi yürüttü. Mayıs 2018'de Bakan Soylu, Karatay'ı görevden alarak "kendisine daha yakın olarak gördüğü" Sabit Akın Zaimoğlu'nu bu göreve atadı. Zaimoğlu, görevinde üç yılı doldurdu.

Karatay'ın göreve gelmesi sırasında yaşanan bir olay, Soylu'nun Karatay'la yıldızının barışmamasına sebep oldu.

Emniyet kulislerine yansıyan iddiaya göre, Soylu'nun 2016'da hazırladığı kararnamede, Karatay'ın adı bulunmuyordu. O dönem Hakkâri Emniyet Müdürü olan ve şimdilerde organize suç örgütü liderinin iddialarındaki isimlerden Resul Holoğlu'nun Emniyet İstihbaratı'nın başına, Mahmut Çorumlu'nun ise, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na (KOM) getirilmesi planlandı. Bu şekilde hazırlanan kararname Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına sunulacağı aşamada "gizli bir el" müdahale ederek isimlerin değişmesine neden oldu.

Değişimden sonra Holoğlu KOM Başkanlığı'na, Çorumlu ise Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne kaydırıldı. Emniyet İstihbaratı'nın başına ise Polis Başmüfettişi Akın Karatay getirildi.

Bu değişiklik, teşkilattaki Soylu ekibince hiç de hoş karşılanmadı. Kendi inisiyatifleri dışında bir atama yapılması Soylu'nun ekibini rahatsız etti.

Soylu ve ekibi söz konusu değişikliğe sebep olan gizli elin, dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak olduğunu dillendirdi.

Karatay'ın Albayrak'ça desteklendiği yönündeki iddialar sonrasında Soylu'nun yıldızı görevi sırasınca Soylu ile hiç barışmadı. Soylu ve ekibi, Karatay'ı her ortamda Albayrak'ın adamı olarak değerlendirdi.

Hatta öyle ki, Soylu bir ara Karatay'ın kendisinin telefonlarını takip ettirdiği iddiasını kapalı kapılar ardında dile getirdi. İstanbul'da oğlunun içinde bulunduğu aracın takip edilmesinde de Karatay'ı sorumlu tuttu, Soylu.

Ayrıca Soylu, Karatay'ın başında bulunduğu Emniyet İstihbaratı'nın kendisi hakkında dosya hazırlayıp Albayrak'a ulaştırdığına varıncaya kadar bazı konuları da kendi ekibi içinde seslendirdi.

Yaşananların ardından Soylu, Mayıs 2018'deki kararnameyle Karatay'ın görevden alıp Polis Başmüfettişi olarak atadı. Yerine de yine kendi ekibine yakın olan Sabit Akın Zaimoğlu'nu Emniyet İstihbarat Başkanı olarak görevlendirdi. Soylu ile Albayrak'ın TBMM Genel Kurul Salonu'nda birbirlerine omuz atma olayının da bu sürecin hemen sonrasında gerçekleşmesine de dikkat çekeyim.

Karatay'ın yaş haddinden emekli olmasına henüz yedi yıl vardı.

Kulislere yansıyan güncel iddiaya göre, Karatay'ın yaş haddini beklemeden emekli edilmesi için bizzat Soylu talimat verdi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın başkanlığında toplanan kurul da talimata uyarak Karatay'ın emekli etti."