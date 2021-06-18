Soylu, Albayrak kavgasını unutmadı: Emniyet'te dikkat çeken emekli etme kararı

Emniyet Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun bir süredir ertelenen toplantısından dikkat çeken kararlar çıktı.
T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Soylu'nun onayladığı kurul kararları salı günü muhataplarına ulaştırıldı.
Şardan, Kurul'un emeklilik kararı verdiği isimlerden birinin özel olarak dikkat çektiğine vurgu yaparken, Soylu-Albayrak kavgasına işaret etti.
Yaş haddi beklenmeden emekli edilen isimlerden biri Emniyet İstihbaratı'nın bir önceki başkanı Akın Karatay olurken, Soylu'nun bu ismi kendisini dinletmekle, oğlunun arabasını takip ettirmekle ve Albayrak'ın adamı olmakla suçladığı belirtiliyor.
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