Soylu'dan Akşener'e: '5,5 ay içişleri bakanlığı yapamamışsın, eline yüzüne bulaştırmışsın'

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Tarihin en kötü İçişleri Bakanı olarak tarihe geçmişsin. Şimdi sen dünya liderine, oradan laf yetiştiriyorsun" dedi

Beyoğlu Hasköy mahallesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Soylu, “TOGG'u beğendiniz mi ?" diyerek sözlerine başladı.

Soylu, "Kılıçdaroğlu çatlamış mıdır bay bay Kemal? Çatlamış mıdır bay bay Kemal? Şimdi diyorlar ki ‘Bay bay Kemal'e bu arabadan niye vermediniz? O da binseydi.’ Bay bay Kemal, bu arabaya ona teslim etsen akşama kadar egzozu nerede diye arar. Arar mı? Ona bir kere arabanın elektrikli olduğunu anlatamayız. Doğru mu? Bay bay Kemal el frenini arar, öyle mi? Bir de Allah korusun, Bay bay Kemal bu arabayı aldığı zaman ne yapar biliyor musunuz? Allah muhafaza ilk önce Selo ile Apo'yu bindirmeye çalışır bu arabaya. Doğru mu? Onun aklı öyle çalışıyor çünkü onlar başka türlü çalışmıyor" diye konuştu.

'Ömründe 5,5 ay içişleri bakanlığı yapamamışsın'

Soylu, konuşmasının devamında İYİP Genel Başkanı Akşener'in İçişler Bakanı olduğu döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener var onu biliyorsunuz değil mi? Hayır her şeyi anlıyorum da. Tayyip Erdoğan'a laf söylemesinden ne murat ediyor onu anlamıyorum. Tayyip Erdoğan kim, sen kimsin? Ömründe 5,5 ay içişleri bakanlığı yapamamışsın. Eline yüzüne bulaştırmışsın, becerememişsin, gerçekleştirememişsin. Sana bir imkan sunmuşlar ve tarihin en kötü İçişleri Bakanı olarak tarihe geçmişsin. Şimdi sen dünya liderine, oradan laf yetiştiriyorsun."