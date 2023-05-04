Seçime 'darbe' diyen Soylu: 'Neresi yanlış bunun?'

AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Daha önce '14 Mayıs siyasi darbe girişimidir' diyen Soylu, söz konusu ifadelerine ilişkin soruya da yanıt verdi.

Soylu "Neresi yanlış bunun? Darbeyle yapamadıklarını seçimle yapmak istiyorlar. Erdoğan ABD'nin kurduğu sistemi tasfiye etti" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ı işaret eden Soylu, "Biden bu konuşmasında diyor ki, 'bundan önce yaptıklarımızı beceremedik' diyor. 'Şimdi biz bu işi Türkiye'deki tüm muhalifleri bir araya getirerek 2023 seçiminde bunu sağlamalıyız' diyor. Bunu bir gazeteci söylemiyor, Amerikan başkanı söylüyor. Darbeyle değil de seçimle diyor" ifadelerini kullandı.

'YSK'ye paralel seçim sistemi' iddiası

Soylu ayrıca CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in "İçişleri Bakanlığında YSK'ye paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik" açıklamasına dair de konuştu.

Soylu, "Aplikasyon falan söz konusu değil. Bunların hepsi uydurmadır. 601 bin polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz çalışacak. Seçmenin yüzde 1'i yapıyor. Aplikasyon olsa birisi çıkıp 'ben uygulama var' der" ifadelerini kullandı.

Soylu’nun canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Allah'ın izniyle birinci turda bitiriyoruz. Araştırma bugünün fotoğrafını verir. Siz deneğe şunu sorabilirsiniz; 14 Mayıs'ta kime oy vereceksin? Bugün yaşadıklarıyla, tespitleriyle oy kullanır. Arada şu anda 11 gün var. 11 gün içinde hangi gelişmeler olacağını, onu nelerin etkileyeceğini bilemeyebilir. Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan birinci turda alıyor. CHP İstanbul'da da gerimizde. Bizim yapmamız gereken nefeslenmeden milletimize anlatmaktır.

15 Temmuz'u, 17-25 Aralık'ı, Gezi olayları. Çok saf olmanın anlamı yok. Şunu yapıyorlar. Batı Türkiye'ye sızdı. Kurumlarına sızdı. Özellikle 1960 darbesi Türkiye'de Amerika'nın çok akıllı yaptığı, devlet kontrolüyle elinde tutmaya çalıştığı, gelen her devlet adamını istediği gibi evirdiği, çevirdiği itibarsız hale getirdiği ve medyayı kullandığı.

Türkiye açık bir rejim. Ülkeye gönderdiği insanları sadece ajan olarak gönderiyorsa elbette sizin onu tespit etmeniz çok memnun olmaz. Bir büyükelçi istediği gazeteci ile ilişki kurar. Bunu bir ajanlık faaliyeti olarak değerlendirirse sizin bunu bilebilmeniz çok kolay olmayabilir. Hala geçmişte gazete patronajı üzerinden yaparlardı, talimatla yaparlardı, şimdi birtakım yazarlar üzerinden. Onu da arzu edenler var. Türkiye manda ve himayeyi 1919'da kabul etmedi. Tayyip Erdoğan'dan ne istiyorlar? 1961'deki kurdukları sistemi Tayyip Erdoğan 21 yılda tamamını tasfiye etti.

'Kurgunun ses kasedi var'

HDP'nin çok büyük bölümüne 'Siz geçen dönem kime oy verdiniz, bu dönem kime oy vereceksiniz' diye soruluyor. HDP'lilerin büyük bölümü Kılıçdaroğlu'na oy veriyor. Bu kurgunun tamamlanabilmiş şeklidir. Burada muhalefeti bir araya getirmiş. Meral Akşener'den diğerine kadar. Kendi kurgusunu oluşturmuş. Darbe yapamamış, bunu seçimle değiştirmeye çalışıyor.

Bunu burada mı yapmış? Bunu Macaristan'da da yapmış. Urban, Soros'u Macaristan'dan kovdu. Urban'ın karşısına 3 aday çıkardılar. Çıkan adayla Urban karşı karşıya geldi. Macaristan İçişleri Bakanı yakın dostum. Benden 15 yaş büyük, iyi bir insan. Bana bizatihi Amerikan hazinesinden sivil toplum örgütlerine para gönderildi, dedi. Bana dikkat edin dedi. Amerika'nın Türkiye'deki seçim için fikir yürütmesi nasıl tarif edilir.

Ses kasedi var. İlgilinin şu anda birçok beyanat veren ilgilinin gidip, resmi bir yetkili, genel başkanın yetkilisi olarak gidip, ilgili ülkenin büyük elçisi. Bundan 4 ay önce, Türkiye'ye gelen bir İçişleri Bakanı'na özel görüşmede, bunun nasıl olduğunu, kendi ülkesinin büyükelçisinin hangi haltları karıştırdığını söyledi."