Soylu'dan '5 bin 500 Doğu Türkistanlıya vatandaşlık' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Küçükçekmece'de "Uluslararası Doğu Türkistan STK'ler Birliği"nin bayramlaşma töreninde konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğu Türkistanlı" kardeşlerine selam gönderdiğini aktaran Soylu "İki yıl önce, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir talimat verdi ve dedi ki 'Süleyman, artık başlayalım'. İlk gelenden başlayarak vatandaşlığa başladık ve bugüne kadar 10 bini aşkın vatandaşlık yaptık" dedi.

'2 bin vatandaşlığı imzaladık, 3 bin 500 kardeşimizin daha hazırlığı bitti'

Soylu sözlerine şöyle devam etti: "3 gün önce 2 bin vatandaşlığı da imzaladık, Külliye'ye Cumhurbaşkanı'mıza verdik. İnşallah o da imzalanmış olacak. Şu anda elimizde 3 bin 500 kardeşimizin daha hazırlığı bitti. Onlarınkini de en yakın zamanda göndereceğiz ve onlar da inşallah Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş olacaklar. Zaten onlar doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşılar."

14 Mayıs'taki seçimlerde Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilerek "Türk ve İslam dünyasında yeni bir dönemin başlayacağını" ileri süren Soylu, "Sizden Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmanızı, o emaneti 14 Mayıs sonrasına taşımanızı istiyor ve rica ediyorum" ifadelerini kullandı.